"Кіберпонеділок" в Україні: названо три головні небезпеки продовження "Чорної п'ятниці"

Кіберпонеділок у 2019 році випав на 2 грудня – цього дня багато інтернет-магазинів оголосили великі знижки, тоді як інші продавці продовжили утримувати низькі ціни "Чорної п'ятниці".

OBOZREVATEL зібрав найважливішу інформацію про те, на що слід звертати увагу під час купівлі в кіберпонеділок і які головні небезпеки можуть очікувати в інтернет-магазинах цього дня.

Кіберпонеділок в Україні

1. Фальшиві знижки

Ця проблема актуальна як для Чорної п'ятниці, так і для Кіберпонеділка. Нечесні продавці намагаються заробити на довірливості покупців, для чого заздалегідь завищують свої ціни, щоб потім поставити на них "знижку". Тому варто перевірити, якою була вартість товару в інтернет-магазині один-два тижні тому.

2. Залежаний товар

Смартфони, ноутбуки, персональні комп'ютери та інша електроніка швидко виходять з моди. Нова модель планшета, яка з'явилася в продажі навесні, під Новий рік уже вважається застарілою. Тому в Кіберпонеділок продавці прагнуть розпродати подібний товар, сильно знижуючи ціну. Слід подумати – чи потрібно купувати річ, що вже знята з виробництва і не настільки потужна, як нові моделі.

3. Товар у подарунок

Схема "1+1=3" здається покупцям дуже привабливою, адже обіцяє одну одиницю товару в подарунок. Але водночас такий метод є зручним способом для продавців позбутися залежаної продукції, виробів низької якості або ж речей, що вже вийшли з моди. Зазвичай ця схема тисне на бажання покупця отримати щось у подарунок. Не варто купувати щось заради знижки на третій товар або заради того, щоб отримати його безкоштовно, адже здебільшого цей подарунок виявиться непотрібним.

Раніше в ефірі ObozTV виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов розповів, коли в Україні починається сезон найбільших знижок.

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