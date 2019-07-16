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Кіберполіція грубо втручається у виборчий процес – пресслужба "Європейської Солідарності"

3.3т Читати матеріал російською

Департамент кіберполіції Національної поліції України продемонстрував грубе втручання у виборчий процес в Україні, коли відкрив кримінальне провадження за розсилку СМС-повідомлень.

У них містилася навіть не власна думка, а лише посилання на соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) про те, що партія "Голос" нібито не долає прохідний бар’єр. Про це заявили у пресслужбі партії "Європейська солідарність" і висловили обурення політично заангажованими діями Департаменту.

"Якщо цю прикру історію розглядати не як курйоз, а шукати в ній злочин, то саме така діяльність Кіберполіції є грубим втручанням у виборчий процес і перешкоджанням вільному волевиявленню громадян", – йдеться у повідомленні пресслужби.

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Щодо дій конкретного львівського активіста, то в партії запевнили, що розберуться з цією індивідуальною ініціативою. Але партійці точно переконані в тому, що розсилка СМС-повідомлень не є кримінальним злочином, більше того, повідомлення не містить елементів як агітації, так і контрагітації.

У "ЄС" закликали кіберполіцію не ганьбити своє відомство перед Україною і перед цілим світом. Бо, якщо події розвиватимуться у подібний спосіб і надалі, то скоро в Україні, як у Росії, відкриватимуть кримінальні справи проти активістів за "лайки" у Фейсбуці.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність" Партія Вакарчука "Голос" Національна поліція України кіберполіція
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