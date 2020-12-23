Кернеса поховають напроти Кушнарьова: хто він такий і як загинув

У Харкові 23 грудня прощаються із міським головою Геннадієм Кернесом. Політика, чиє життя в 61 рік забрав коронавірус, поховають на центральній алеї місцевого кладовища №2, поряд із могилами воїнів, полеглих у Другій світовій війні.

Крім цього, навпроти розташовані могили колишніх керівників Харківської облдержадміністарції Олександра Масельського і Євгена Кушнарьова, також першого мера міста, який помер у 2007 році після отриманого на полюванні поранення. Як і Кернес, останній мав серед українців, які хоча б трохи цікавляться політикою країни, як багато симпатиків, так і чимало супротивників. OBOZREVATEL нагадує, хто такий Євген Кушнарьов і як він загинув.

Деталі з біографії Кушнарьова

Євген Петрович Кушнарьов народився 29 січня 1951 року в Харкові. Освіта і кар'єра:

в 1973 році отримав диплом інженера-механіка в Харківському інженерно-будівельному інституті. Незабаром захистив дисертацію і отримав ступінь кандидата економічних наук;

з 1973 по 1981 рр. працював інженером-конструктором, механіком, начальником ремонтно-механічного цеху, заступником начальника конструкторського відділу Харківського заводу залізобетонних конструкцій №1;

з 1981-го – на партійних і керівних посадах. До 1990 року – по лінії КПРС (у районному та міському комітетах КПУ Харкова);

в 1990-1996 рр. був головою Харківської міської ради. Водночас поєднував посаду з постом народного депутата у Верховній Раді першого скликання. Двічі був мером Харкова;

в 1996-1998 рр. – глава Адміністрації президента України (Леоніда Кучми), в 2000-2004 рр. – керівник Харківської ОДА, в 2004-2005 рр. – глава Харківської обласної ради.

Євген Кушнарьов

На сайті Харківської міської ради Євген Кушнарьов відзначений як один із почесних харків'ян. Він також був одним із засновників і керівників Народно-демократичної партії. З січня по листопад 2005 року очолював партію "Нова демократія". На парламентських виборах 2006 року керував виборчою кампанією Партії регіонів, членом якої став уже під час гонки. У Верховній Раді п'ятого скликання був заступником фракції ПР і головою парламентського Комітету з питань правової політики.

Кушнарьов входив до членів Партії регіонів, яким було довірено озвучувати позицію політсили і її фракції.

"Він виступав часто і жорстко, завжди впевнено почувався і в суперечках із політичними опонентами, і під "перехресним вогнем" журналістів. Після формування антикризової коаліції і нового Кабміну різко виступив проти того, щоб в уряді Віктора Януковича працювали представники політичних сил, які не входять до складу парламентської більшості (це стосувалося "помаранчевих" міністрів). До речі, саме Євген Кушнарьов чи не одразу після Майдану охрестив Помаранчеву революцію "ретельно підготовленим і чудово фінансованими державним переворотом", – пише про нього Liga.net.

Після зміни української влади в 2004 році політик опинився фігурантом кримінальної справи. Його ініціатори угледіли в одному з виступів Кушнарьова в дні Помаранчевої революції заклик до сепаратизму, факт "посягання на територіальну цілісність України". Справу розглядали на Всеукраїнському з'їзді депутатів всіх рівнів у Сєвєродонецьку, який зібрав супротивників зміни режиму Кучми і прихильників провладного кандидата в президенти Віктора Януковича. Тоді слідство Кушнарьов охрестив "політичним переслідуванням". У вересні 2006-го Генпрокуратура закрила цю справу "через відсутність складу злочину".

Кушнарьов захоплювався полюванням

Нагороди Кушнарьова:

орден Ярослава Мудрого (III, IV і V ступенів);

церковний орден "Св. Володимира" II і I ступенів;

орден "Нестора Літописця" II ступеня;

французький орден "Почесного Легіону";

ордени та медалі інших іноземних держав.

Євген Кушнарьов був одружений, виховав сина і доньку. Він також автор історико-краєзнавчої книги "Сто кроків Харківською землею" і твору "Кінь рудий. Записки контрреволюціонера" (це був його особистий погляд на події Помаранчевої революції).

Серед хобі Євгена Кушнарьова були також футбол, риболовля, полювання. Останнє захоплення виявилося фатальним.

КНик Кушнарьова

Смерть Євгена Кушнарьова

Євген Кушнарьов померу лікарні 17 січня 2007 року внаслідок вогнепального поранення, отриманого під час полювання в Ізюмському районі Харківської області. 16 січня о 16:22 політика було доправлено в центральну міську лікарню м. Ізюм після поранення черевної порожнини і з великою втратою крові. Наступного дня він помер у результаті зупинки серця.

Звинувачення в необережному вбивстві Євгена Кушнарьова було висунуто Харківською прокуратурою Дмитру Завальному – помічникуі депутата від Партії регіонів Дмитра Шенцева.

Потерпіла сторона (діти і дружина Кушнарьова) виступали проти амністії і клопотали перед судом про додаткове розслідування справи. Але їхнє клопотання суд не задовольнив.

У травні 2009 року Апеляційний суд Харківської області ухвалив рішення про застосування амністії до Дмитра Завального, обвинуваченого у вбивстві Євгена Кушнарьова. На засіданні суд задовольнив клопотання адвоката обвинуваченого Володимира Олевського про амністію для підзахисного.

Євген Кушнарьов вважав себе щасливим у житті. Його розповідь про себе – читайте за посиланням.

Меморіальна дошка в Харкові і пам'ятник на могилі Кушнарьова

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