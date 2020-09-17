Кернеса доставили в клініку "Шаріте" на складну операцію – ЗМІ

Олексій Тітофф Суспільство 11:27, 17.09.2020 Оновлено: 11:39, 17.09.2020

Главу Харкова Геннадія Кернеса, який заразився коронавірусом, було доставлено в німецьку клініку "Шаріте".

Як повідомляють "Новини Харкова", мера міста доправили в клініку в Берліні медичним спецбортом.

Джерело видання розповіло, що в Кернеса COVID-19 спричинив двобічне запалення легенів. При цьому чиновнику мають провести складну операцію.

"Проблема не в коронавірусі, а в хронічних захворюваннях, які загострилися. Кернес ще на вихідних одужував. А в понеділок (14 вересня. – Ред.) ситуація погіршилася. Коми, набряку мозку – не було. Апарат ШВЛ не під'єднували", – зазначено в інформації.

Зазначається, що з авто швидкої допомоги Кернес пересідав у літак із кисневою подушкою.

Також у мережі опублікували відео з літака, на якому Кернес прилетів до Берліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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