Кернеса доставили в клініку 'Шаріте' на складну операцію – ЗМІ

Главу Харкова Геннадія Кернеса, який заразився коронавірусом, було доставлено в німецьку клініку "Шаріте".
Як повідомляють "Новини Харкова", мера міста доправили в клініку в Берліні медичним спецбортом.
Джерело видання розповіло, що в Кернеса COVID-19 спричинив двобічне запалення легенів. При цьому чиновнику мають провести складну операцію.
"Проблема не в коронавірусі, а в хронічних захворюваннях, які загострилися. Кернес ще на вихідних одужував. А в понеділок (14 вересня. – Ред.) ситуація погіршилася. Коми, набряку мозку – не було. Апарат ШВЛ не під'єднували", – зазначено в інформації.
Зазначається, що з авто швидкої допомоги Кернес пересідав у літак із кисневою подушкою.
Також у мережі опублікували відео з літака, на якому Кернес прилетів до Берліна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше стало відомо, що Геннадій Кернес перебуває на лікарняному, а його обов'язки виконує секретар міськради Олександр Новак.
За даними ЗМІ, Кернеса госпіталізували через коронавірус і він нібито перебуває в комі. У нього виявили двобічне запалення легенів.
У міськраді Харкова спростували інформацію про те, що мер міста в комі.
15 вересня на сторінці Кернеса в соцмережі з'явилося повідомлення, в якому мер говорив про надію на швидке одужання. Він писав, що плани щодо участі в виборах залишаються в силі.
При цьому в Кернеса, за даними ЗМІ, трапився інсульт на тлі коронавірусу.