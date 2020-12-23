Харків'янин, який набив на лобі тату про Кернеса, порівняв його з Цоєм. Відео

Харків'янин Євген Івашко, який набив татуювання на обличчі в честь померлого мера Харкова Геннадія Кернеса, пояснив свій вчинок тим, що політик "багато що зробив для міста".

Про це хлопець розповів у коментарі журналісту ТСН. Фрагмент розмови був опублікований на Telegram-каналі "Харків Life" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тату "Кернес жив" на лобі жителя Харкова Скриншот відео

Івашко, який набив над правою бровою "Кернес жив", підтвердив, що тату справжнє. Він також порівняв загиблого мера з легендарним музикантом, лідером гурту "Кино" Віктором Цоєм. Саме після смерті останнього в 1990 році з'явилася фраза "Цой живий".

"Це велика людина, я вважаю, як Віктор Цой. Він завжди буде жити в наших серцях", – сказав про Кернеса житель міста.

Євген Івашко Скриншот відео

Він вважає, що глава Харкова "насправді робив багато, хто б там що не говорив".

Скриншот поста Telegram-каналу "Харків Life"

Нагадаємо, Івашко раніше опублікував фото гучного татуювання, а також показав процес його створення. Це зайняло близько 40 хвилин.

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