Харків'янин, який набив на лобі тату про Кернеса, порівняв його з Цоєм. Відео
Харків'янин Євген Івашко, який набив татуювання на обличчі в честь померлого мера Харкова Геннадія Кернеса, пояснив свій вчинок тим, що політик "багато що зробив для міста".
Про це хлопець розповів у коментарі журналісту ТСН. Фрагмент розмови був опублікований на Telegram-каналі "Харків Life" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Івашко, який набив над правою бровою "Кернес жив", підтвердив, що тату справжнє. Він також порівняв загиблого мера з легендарним музикантом, лідером гурту "Кино" Віктором Цоєм. Саме після смерті останнього в 1990 році з'явилася фраза "Цой живий".
"Це велика людина, я вважаю, як Віктор Цой. Він завжди буде жити в наших серцях", – сказав про Кернеса житель міста.
Він вважає, що глава Харкова "насправді робив багато, хто б там що не говорив".
Нагадаємо, Івашко раніше опублікував фото гучного татуювання, а також показав процес його створення. Це зайняло близько 40 хвилин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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