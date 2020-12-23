Харків'янин, який набив на лобі тату про Кернеса, порівняв його з Цоєм. Відео

Харків'янин Євген Івашко, який набив татуювання на обличчі в честь померлого мера Харкова Геннадія Кернеса, пояснив свій вчинок тим, що політик "багато що зробив для міста".

Про це хлопець розповів у коментарі журналісту ТСН. Фрагмент розмови був опублікований на Telegram-каналі "Харків Life" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Івашко, який набив над правою бровою "Кернес жив", підтвердив, що тату справжнє. Він також порівняв загиблого мера з легендарним музикантом, лідером гурту "Кино" Віктором Цоєм. Саме після смерті останнього в 1990 році з'явилася фраза "Цой живий".

"Це велика людина, я вважаю, як Віктор Цой. Він завжди буде жити в наших серцях", – сказав про Кернеса житель міста.

Він вважає, що глава Харкова "насправді робив багато, хто б там що не говорив".

Нагадаємо, Івашко раніше опублікував фото гучного татуювання, а також показав процес його створення. Це зайняло близько 40 хвилин.

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