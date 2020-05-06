Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновити роботу метро у місті планують вже 12 травня, незважаючи на карантин через поширення коронавірусу COVID-19.

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Про це він сказав у коментарі виданню "Страна". Чиновник наголосив, що це зручний і найдоступніший вид транспорту.

"12 травня ми хочемо запускати метро у Харкові. У жодній країні світу не закрили метро. Навіть в Італії та Іспанії працювало метро. В Кабміні цього не розуміють. Вони вважають, що це розсадник коронавірусу. Але це не так, бо у підземці працюють потужні витяжки", – наголосив Кернес.

За його словами, влада готова пускати у вагони тільки обмежену кількість людей, щоб не виникала штовханина.

Кернес вирішив запустити метро у Харкові з 12 травня. Ілюстрація

"Метро має їздити. Щодо решти будемо синхронізуватися з наказами уряду", – заявив мер Харкова.

Також чиновник поскаржився, що вже тиждень не може додзвонитися прем'єр-міністру України Денису Шмигалю. За словами Кернеса, уряд діє нерозумно щодо критичної інфраструктури міст. Тому він і хоче поговорити з прем'єр-міністром.

"Я хочу домогтися, щоб із нами по-серйозному поговорили на тему пасажирських перевезень. Мене дуже хвилює харківське метро. Метрополітен є лише у трьох містах України, зокрема у Харкові. Перевозить 2 млн осіб. Якщо Кабмін не дозволить запустити метро зараз і не компенсує нам збитків від замороженого метрополітену, то треба, щоб люди знали, хто у цьому винен. А винен Шмигаль. Збитки – сотні мільйонів. Це величезний інфраструктурний об'єкт, який не можна зупиняти, потяги повинні їздити, інакше вони простоюють та іржавіють", – підсумував мер Харкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шмигаль розповів, що з 11 травня кількість місць у громадському транспорті має бути збільшена. Але також він раніше заявляв, що в Україні метро відкриватиметься у міру послаблення карантинних заходів, щоб уникнути ризику інфікування COVID-19.