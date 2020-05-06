Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Кернес вирішив запустити метро у Харкові з 12 травня

14.4т
Читати матеріал російською

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновити роботу метро у місті планують вже 12 травня, незважаючи на карантин через поширення коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це він сказав у коментарі виданню "Страна". Чиновник наголосив, що це зручний і найдоступніший вид транспорту.

"12 травня ми хочемо запускати метро у Харкові. У жодній країні світу не закрили метро. Навіть в Італії та Іспанії працювало метро. В Кабміні цього не розуміють. Вони вважають, що це розсадник коронавірусу. Але це не так, бо у підземці працюють потужні витяжки", – наголосив Кернес.

За його словами, влада готова пускати у вагони тільки обмежену кількість людей, щоб не виникала штовханина.

Кернес вирішив запустити метро у Харкові з 12 травня. Ілюстрація

Кернес вирішив запустити метро у Харкові з 12 травня. Ілюстрація

"Метро має їздити. Щодо решти будемо синхронізуватися з наказами уряду", – заявив мер Харкова.

Також чиновник поскаржився, що вже тиждень не може додзвонитися прем'єр-міністру України Денису Шмигалю. За словами Кернеса, уряд діє нерозумно щодо критичної інфраструктури міст. Тому він і хоче поговорити з прем'єр-міністром.

"Я хочу домогтися, щоб із нами по-серйозному поговорили на тему пасажирських перевезень. Мене дуже хвилює харківське метро. Метрополітен є лише у трьох містах України, зокрема у Харкові. Перевозить 2 млн осіб. Якщо Кабмін не дозволить запустити метро зараз і не компенсує нам збитків від замороженого метрополітену, то треба, щоб люди знали, хто у цьому винен. А винен Шмигаль. Збитки – сотні мільйонів. Це величезний інфраструктурний об'єкт, який не можна зупиняти, потяги повинні їздити, інакше вони простоюють та іржавіють", – підсумував мер Харкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шмигаль розповів, що з 11 травня кількість місць у громадському транспорті має бути збільшена. Але також він раніше заявляв, що в Україні метро відкриватиметься у міру послаблення карантинних заходів, щоб уникнути ризику інфікування COVID-19.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Харків
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
28
13
Смішно
90
Цікаво
10
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
Бл.. не люблю Гепу, но тут о красава
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Виговский Михаил
Виговский Михаил
Чудова новина
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,7 мільйона осіб, загинули – 261 тисяча.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Вчені заявили про активні мутації COVID-19 – їх вже було 198!

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги