Кернес відмовився закривати школи в Харкові через карантин в Україні

У Харкові в школах і дитячих садах не почали тритижневий карантин. Обмеження ввели на відвідування театрів, кінотеатрів, цирку і торгово-розважальних центрів.

Про це в Телеграм-каналі повідомив мер міста Геннадій Кернес.

Також в Харкові перенесли проведення спортивних заходів, а на інші масові заходи ввели обмеження до 60 осіб.

Геннадій Кернес

"Причина перша – за останні 20 днів ми спостерігаємо зниження рівня захворювань на ГРВІ в школах. Причина друга – куди батькам діти своїх дітей на час тритижневого карантину, абсолютно незрозуміло, і для багатьох з них це час стає важким випробуванням. Але якщо хтось вважає, що для його дитини краще найближчим часом пересидіти вдома – керівництво шкіл не буде проти, необхідно тільки написати відповідну заяву на ім'я керівника навчального закладу", – повідомив Кернес.

Однак в школах вжили заходів обережності. Так, скасували многокабінетную систему, навчальний процес буде проходити в одному класі. Діти вранці будуть проходити медогляд, а школи будуть додатково дезінфікувати.

Кернес підкреслив, що що в Харкові немає жодного випадку зараження коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні через загрозу епідемії коронавируса. Він буде діяти з 12 березня по 3 квітня.

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