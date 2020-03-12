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12 березня • оновлено в 13:02
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/ Суспільство

Кернес відмовився закривати школи в Харкові через карантин в Україні

2.5т
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У Харкові в школах і дитячих садах не почали тритижневий карантин. Обмеження ввели на відвідування театрів, кінотеатрів, цирку і торгово-розважальних центрів.

Про це в Телеграм-каналі повідомив мер міста Геннадій Кернес.

Також в Харкові перенесли проведення спортивних заходів, а на інші масові заходи ввели обмеження до 60 осіб.

Геннадій Кернес

Геннадій Кернес

"Причина перша – за останні 20 днів ми спостерігаємо зниження рівня захворювань на ГРВІ в школах. Причина друга – куди батькам діти своїх дітей на час тритижневого карантину, абсолютно незрозуміло, і для багатьох з них це час стає важким випробуванням. Але якщо хтось вважає, що для його дитини краще найближчим часом пересидіти вдома – керівництво шкіл не буде проти, необхідно тільки написати відповідну заяву на ім'я керівника навчального закладу", – повідомив Кернес.

Однак в школах вжили заходів обережності. Так, скасували многокабінетную систему, навчальний процес буде проходити в одному класі. Діти вранці будуть проходити медогляд, а школи будуть додатково дезінфікувати.

Кернес підкреслив, що що в Харкові немає жодного випадку зараження коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні через загрозу епідемії коронавируса. Він буде діяти з 12 березня по 3 квітня.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Геннадій Кернес
Місце
Україна Харків
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Коментарі
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Старостенко Глеб
Старостенко Глеб
Никогда не был его поклонником но в данном случае он абсолютно прав!
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Махно Володимир
Махно Володимир
кернес мpaзoта ватная! yничтoжитeль украинской нaции! специально хочет чтобы больше людей в Харькове заразилось. особенно если учесть что мocкoвия рядом!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Возможно он и прав!
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