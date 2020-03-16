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17 березня • оновлено в 00:03
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/ Суспільство

Кернес відмовився закривати метро: Зеленський пригрозив меру кримінальною відповідальністю

6.3т
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Мер Харкова Геннадій Кернес буде нести кримінальну відповідальність за порушення закону щодо введення карантину в Україні через коронавірус.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Ліга.net

"По-перше, я дуже люблю Харків. Я прочитав те, що сказав пан мер (Геннадій Кернес, - Ред.). Я думаю, що вся відповідальність, кожна хвора людина в Харкові, кожна, не хочу говорити про летальні випадки, вірю, що там їх не буде, це буде повністю його зараз відповідальність. А ще, з іншого боку, скажу відверто, якщо він буде..., дуже обережно, порушувати закон, то його особисто чекає кримінальна відповідальність", – сказав президент.

Як писав OBOZREVATEL:

  • У зв'язку із загрозою поширення короновірусу жорсткий карантин в Україні вже введено в низці областей і міст. Він передбачає серйозні обмеження в сфері послуг та торгівлі.

  • 16 березня Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням до українців і розповів про заходи щодо боротьби з коронавірусом, які він доручив ввести Кабінету міністрів.

  • Раніше було відомо про 5 випадків COVID-19 – у Чернівецькій (4) та Житомирській (1) областях.

  • Остання пацієнтка з Радомишля – 71-річна жінка, яка напередодні повернулася з Польщі, – померла 13 березня.

  • При цьому реальна кількість випадків зараження коронавірусом в Україні може значно перевищувати офіційну статистику. Згідно з підрахунками вчених, один летальний випадок – це близько 400 осіб, які можуть бути інфіковані.

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Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
хвороба
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Simon Igor
Simon Igor
Понятно, что для безопасности лучше закрыть метро, но как те же врачи будут добираться до работы в огромном мегаполисе? Не лучше ли чаще пустить электрички, чтоб не было скопления народа, усилить дезинфекцию и т.д.
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
А как люди будут добираться на работу без метро???
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Гоша Злой
Гоша Злой
Слобожанский Артем, а ему наср..ать... лишь бы до конца недели дома сидели пока землю оформят... а пенсам подкинут по 20$ чтобы те смогли потратить их на копеечный тест за 3000 грвн у дружбана радуцкого
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