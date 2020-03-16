Кернес відмовився закривати метро: Зеленський пригрозив меру кримінальною відповідальністю

Мер Харкова Геннадій Кернес буде нести кримінальну відповідальність за порушення закону щодо введення карантину в Україні через коронавірус.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Володимир Зеленський Ліга.net

"По-перше, я дуже люблю Харків. Я прочитав те, що сказав пан мер (Геннадій Кернес, - Ред.). Я думаю, що вся відповідальність, кожна хвора людина в Харкові, кожна, не хочу говорити про летальні випадки, вірю, що там їх не буде, це буде повністю його зараз відповідальність. А ще, з іншого боку, скажу відверто, якщо він буде..., дуже обережно, порушувати закон, то його особисто чекає кримінальна відповідальність", – сказав президент.

Як писав OBOZREVATEL:

У зв'язку із загрозою поширення короновірусу жорсткий карантин в Україні вже введено в низці областей і міст. Він передбачає серйозні обмеження в сфері послуг та торгівлі.

16 березня Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням до українців і розповів про заходи щодо боротьби з коронавірусом, які він доручив ввести Кабінету міністрів.

Раніше було відомо про 5 випадків COVID-19 – у Чернівецькій (4) та Житомирській (1) областях.

Остання пацієнтка з Радомишля – 71-річна жінка, яка напередодні повернулася з Польщі, – померла 13 березня.

При цьому реальна кількість випадків зараження коронавірусом в Україні може значно перевищувати офіційну статистику. Згідно з підрахунками вчених, один летальний випадок – це близько 400 осіб, які можуть бути інфіковані.

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