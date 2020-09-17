Кернес притомний і говорить, коми й інсульту не було – мерія Харкова

Мер Харкова Геннадій Кернес, якого доставили на лікування до Німеччини, при тямі та може розмовляти.

Як повідомив на брифінгу директор департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, Кернеса транспортували спеціалізованим літаком у "протиковідній" капсулі, оскільки за останніми медичними протоколами хворі на COVID-19 транспортуються саме в такий спосіб.

"Його було доставлено не на апараті ШВЛ, а на апараті високопотокового подання кисню. Він був при тямі і притомний зараз", – зазначив Сидоренко.

За його словами, сам Кернес не хотів залишати Україну та летіти до Німеччини, але під тиском рідних і лікарів він на це погодився.

"Політ переніс нормально, це може свідчити, що стан його здоров'я не такий поганий, як пишуть у мережі", – розповів спікер.

Сидоренко додав, що зараз мер проходить повне обстеження, після чого лікарі визначать, як вони лікуватимуть його надалі.

"Ми наполягаємо, що всі чутки про кому, про набряк мозку, про інсульт є не більш ніж фейками", – наголосив він.

Також представник міськради додав, що стан Кернеса погіршився не через коронавірус, а через загострення проблем, спричинених вогнепальним пораненням. Він уточнив, що мер Харкова лікується за власний кошт.

Зараз стан Кернеса стабільно важкий, але його життю нічого не загрожує. Надалі про здоров'я мера повідомлятиметься з дозволу його родичів.

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