Кернес різко передумав відкривати метро в Харкові

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що метро в його місті запрацює тільки тоді, коли це дозволить Кабінет міністрів України.

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Про це він повідомив у ефірі телеканалу "Наш", відхрестившись від своїх попередніх слів про відновлення роботи підземки з 12 травня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Геннадій Кернес NewsRoom

"Хочу одразу розставити крапки над "і". Коли в мене брали коментар, я сказав: "Я хотів би, щоб з 12 числа, при ослабленні карантину, було відкрите метро". А метро ми будемо запускати згідно з тими карантинним заходами, які затвердив Кабмін. Ті витрати, яких ми зазнаємо... нехай Кабмін думає, як нам виходити з цього", – сказав міський голова Харкова.

Підсумовуючи, Кернес додав, що переконаний у тому, що уряд повинен максимально пом'якшити карантинні обмеження та дозволити бізнесу відновити діяльність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 травня Кернес заявив, що відновити роботу метро в Харкові планують вже 12 травня, незважаючи на карантин через поширення коронавірусу COVID-19. Він обурився, навівши приклад Італії та Іспанії, де попри найбільшу кількість хворих підземку не закрили.

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