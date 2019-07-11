Кернес повернув на місце пам'ятник Жукову в Харкові. Фото

У Харкові відновили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, який раніше знесли активісти.

Про це в Facebook повідомив мер міста Геннадій Кернес, опублікувавши відповідні фото.

"Як і обіцяв – сьогодні (11 липня) повернули на місце", – написав він.

Нагадаємо, що 2 червня в Харкові активісти звалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Перед цим відбулися сутички між спецназом поліції і активістами. Правоохоронці намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

В акції брали участь активісти рухів "Національний корпус", "Правий сектор", ВО "Свобода". Також під час знесення бюста маршалу Жукову в Харкові постраждали троє поліцейських.

Пам'ятник Жукову в Харкові Facebook

Пам'ятник Жукову в Харкові Facebook

Пам'ятник Жукову в Харкові Facebook

При цьому в Росії обурилися, що активісти звалили пам'ятник радянському в Харкові.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання знесення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові мало вирішуватися жителями міста в мирних дискусіях за участі мера в ролі арбітра.

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