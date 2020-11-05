Стало відомо, коли Кернес повернеться до Харкова
До цього часу має бути проведена сесія міськради
На ній мер повинен скласти присягу, інакше не зможе вступити на посаду
Плану "Б" на випадок відсутності Кернеса у міської влади немає
Заступник міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що Геннадій Кернес повернеться до міста до 20 грудня.
Про це він сказав у інтерв'ю виданню "Країна". Чиновник також детально розповів про стан здоров'я мера.
"Коли він відлітав з Харкова в "Шаріте", у нього був коронавірус, запалення легенів з ураженням до 70%. Також, ви пам'ятаєте, в 2014 році він був важко поранений. Куля пошкодила йому печінку, нирку, вирвала шматок легкого, перебила хребет, але він вижив. На тлі COVID-19 у нього так само почалися деякі проблеми, пов'язані саме з наслідками цього поранення. І в "Шаріте" він вилетів не коронавірус лікувати. Він за наполяганням родичів полетів лікувати саме наслідки поранення, що загострилися на тлі COVID-19. Зараз коронавірусу в нього немає", – сказав чиновник.
За словами Терехова, динаміка міського голови Харкова позитивна, його життєдіяльності та працездатності нічого не загрожує, але поки залишається проблема з роботою легень.
"Лікарі йому навіть довгий час забороняли розмовляти. Півтора тижні тому дозволили говорити не більше півгодини на день. Щоранку в нього в палаті проходить консиліум, на якому вирішують – чи можна його відпускати. І як тільки німецькі лікарі будуть задоволені роботою легень – Геннадій Адольфович відразу ж повернеться", – заявив заступник мера.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Геннадія Кернеса переобрали на посаду мера Харкова втретє. При цьому він не з'явився на публіці вже близько двох місяців.