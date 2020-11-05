Стало відомо, коли Кернес повернеться до Харкова

Заступник міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що Геннадій Кернес повернеться до міста до 20 грудня.

Про це він сказав у інтерв'ю виданню "Країна". Чиновник також детально розповів про стан здоров'я мера.

"Коли він відлітав з Харкова в "Шаріте", у нього був коронавірус, запалення легенів з ураженням до 70%. Також, ви пам'ятаєте, в 2014 році він був важко поранений. Куля пошкодила йому печінку, нирку, вирвала шматок легкого, перебила хребет, але він вижив. На тлі COVID-19 у нього так само почалися деякі проблеми, пов'язані саме з наслідками цього поранення. І в "Шаріте" він вилетів не коронавірус лікувати. Він за наполяганням родичів полетів лікувати саме наслідки поранення, що загострилися на тлі COVID-19. Зараз коронавірусу в нього немає", – сказав чиновник.

За словами Терехова, динаміка міського голови Харкова позитивна, його життєдіяльності та працездатності нічого не загрожує, але поки залишається проблема з роботою легень.

"Лікарі йому навіть довгий час забороняли розмовляти. Півтора тижні тому дозволили говорити не більше півгодини на день. Щоранку в нього в палаті проходить консиліум, на якому вирішують – чи можна його відпускати. І як тільки німецькі лікарі будуть задоволені роботою легень – Геннадій Адольфович відразу ж повернеться", – заявив заступник мера.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Геннадія Кернеса переобрали на посаду мера Харкова втретє. При цьому він не з'явився на публіці вже близько двох місяців.