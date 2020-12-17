Помер мер Харкова Геннадій Кернес

Карина Бондаренко Суспільство 09:19, 17.12.2020 Оновлено: 09:24, 17.12.2020

У ніч на четвер, 17 грудня, мер Харкова Геннадій Кернес помер через ускладнення від коронавірусної інфекції.

Про це повідомив його друг, олігарх Павло Фукс на своїй сторінці в Telegram.

"Сьогодні вночі зупинилося величезне добре серце мого кращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, мій друг", – написав він.

Новина доповнюється...

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Видатки на Зеленського разом із "ДУСею" злетять у 2021-му: що отримає президент за кошт українців

Рада зняла вікові обмеження для держслужбовців

Розрив між Зеленським та Порошенком скоротився – опитування Центру Разумкова

У Молдові російську мову прирівняли до державної

Українці назвали Зеленського головним розчаруванням 2020 року – опитування