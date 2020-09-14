Кернес пішов на лікарняний на фоні чуток про зараження COVID-19
Мер Харкова Геннадій Кернес в даний час знаходиться на лікарняному.
Як повідомляє місцеве видання "Объектив", його обов'язки виконує секретар міськради Олександр Новак.
Чим саме захворів міський голова, в мерії не повідомили, пославшись на лікарську таємницю.
За інформацією "Суспільного", Кернес знаходиться в міській лікарні №17.
Одне з джерел з медичної сфери повідомило, що в 17-й лікарні, визначеній однією з опорних з COVID-19, на початку вересня готували "палату з особливими умовами" через можливу госпіталізацію мера.
В останній раз Кернеса бачили на публіці три тижні тому.
Як писав OBOZREVATEL, Харківська міськрада 11 березня відмовилпся закривати дитсадки і школи на карантин, який за рішенням Кабміну вводився в Україні з 12 березня.
Тоді Кернес серед причин відмови назвав зниження рівня захворюваності на ГРВІ в школах, а також неможливість батьків кинути роботу, щоб сидіти вдома з дітьми.