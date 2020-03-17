Харьков.
Не очень люблю писать на тему событий в своем городе. Все-таки, у нас репутация не очень надежного региона в плане отношения к российско-украинской войне, а потом, этот город выбрал нам Зеленского, а скоро выберет и бывших регионалов, как "альтернативу". Так что я чувствую себя здесь инородным телом, предпочитая дистанцироваться от этого.
Что касается отношения к пандемии коронавируса - наш город-миллионник молчит. Последние внутренние новости скорее смакуют вопрос заражения на местных выборах, которые кому-то выгодно отменить, чем наличие зараженных УЖЕ. Это у нас как-то замалчивается. И если карантин у нас ввели "нехотя", из-под палки, вслед за Киевом - то на вопрос закрытия всех общественных мест (ТЦ, ресторанов, рынков) мы также отвечаем молчанием, считая любые карантины нецелесообразными.
У нас есть "замечательные лица" в горсовете, которые прямым текстом заявляли на видео:
- мы сопротивлялись ЭТОЙ РЕФОРМЕ (Супрун) как могли.
Они сопротивлялись, и еще считают это своим достижением. У нас в Харькове, видимо, все было замечательно до этой реформы, и вот честное слово, чувствуешь себя попавшим в заложники местных феодалов, очень обособленных от остальной Украины. Они здесь умнее США и Европы - у них коронавируса нет. И "взяться ему неоткуда", при всех работающих заведениях.
А вместе с этим на всю Украину, по данным МОЗ, аппаратов искуственного дыхания у нас аж 650! А в самом Харькове - явно меньше. Так что мы здесь беспечны и недосягаемы для "вашего" вируса((((.
Итальянцы потеряли время - относясь к угрозе заражения так же, как мы здесь, и в результате вынуждены сейчас переоборудовать выставочные центры под павильоны для болеющих. А аппараты искусственного дыхания пытаться производить на других предприятиях, ранее этим не занимавшихся.
У нас же - все то же самое, что и в начале войны. "Русские нас не тронут" - думают харьковчане. И коронавирус тоже. Между тем сегодня ходят слухи, что наши больницы уже две-три недели как заполнены вирусными больными. С теми же самыми симптомами. Я не журналист, чтобы это проверить лично, но что-то мне подсказывает, что мы уже горим.
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