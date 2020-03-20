Комментируя написанное мэром Харькова, я бы сказал, что Кернес и Ярославский - это танк, который скорее похож на трактор производства ХТЗ, выпуск которых Ярославский так и не наладил, хотя много об этом говорил.
Теперь он решил дать заработать компании своего брата по поставкам медоборудования. Это их право, но я в этом принимать участия не буду.
Накануне у меня с Ярославским состоялся разговор, где он мне прямо советовал, как мне тратить бюджетные деньги. Я не согласился. Поэтому посыпались оскорбления в мой адрес.
Геннадий Кернес и Александр Ярославский
KP.UA
Я искренне рад, что они что-то там закупают для города. Есть ещё масса бизнесменов которые делают это для областных медицинских учреждений, а также помогают своим транспортом забирать харьковчан с территории других государств. Я благодарен ВСЕМ, кто помогает городу и области. Неважно, какими способами они это делают.
Спускаться до оскорблений не буду. Кернесу и Ярославскому просто напомню слова из известного произведения Ивана Крылова "Собачья дружба":
Свет полон дружбою такою.
Про нынешних друзей льзя молвить, не греша,
Что в дружбе все они едва ль не одинаки:
Послушать, кажется, одна у них душа,—
А только кинь им кость, так что твои собаки!
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