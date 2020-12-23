Керівництво Michelin попросило вибачення в України за "російський" борщ

Юрій Сергієнко Суспільство 19:29, 23.12.2020 Оновлено: 20:14, 23.12.2020

Керівництво Michelin попросило вибачення за те, що в їхньому пресрелізі про запуск мішленівського гастрогіда московськими ресторанами борщ було названо "російським". До нього внесли зміни.

Рішення було ухвалено після спілкування з представниками Міністерства закордонних справ України, повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

У МЗС пояснили, що спочатку в пресрелізі йшлося про "перші страви російської кухні – борщ і розсольник". Виправлена частина тексту має такий вигляд: "На кулінарній сцені в Росії пропонують овочеві і пряні страви, які цінують гурмани, зокрема розсольник, а також борщ у можливих його формах і варіаціях".

Скриншот виправленого пресрелізу на сайті Michelin.

"Розмова була конструктивною. Від керівництва компанії отримали вибачення за "гастрономічну необачність із несподіваною політичною конотацією"", – йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що почалася робота над мішленівським гастрогідом київськими ресторанами.

"У Groupe Michelin з ентузіазмом сприйняли цю ідею, а особливо запрошення відвідати Україну і спробувати автентичний український борщ, щоб зняти всі питання. Борщ наш!" – додали в МЗС.

Facebook МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський комедійний актор Андрій Бочаров назвав борщ "російською" стравою, чим викликав бурхливе обговорення в соціальних мережах.

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