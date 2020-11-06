Керівник "Укравтодору" отримав нагороду "Антикризовий менеджер року"

Великі державні інвестиції в інфраструктуру – врятують українську економіку, вважають автори номінації. Керівник держагенства "Укравтодор" Олександр Кубраков отримав премію MINTRANS у номінації найкращі менеджери інфраструктури та транспорту.

На думку редакції видання, Кубраков зміг ефективно організувати роботу дорожнього агентства, що стало істотним стимулом для української економіки у часи світової коронакризи.

У 2020 році, попри світову пандемію, "Укравтодор" виконав 88% обсягів робіт на дорогах від запланованого показника, а до кінця року – всі планові роботи будуть завершені.

Кубраков отримав премію MINTRANS у номінації найкращі менеджери інфраструктури та транспорту.

Також Олександр Кубраков презентував ключові проєкти агентства на 2021 рік, так звані "мегапроєкти":

Олександр Кубраков представив ключові проєкти агентства на 2021 рік

Київська обхідна дорога – нова траса протяжністю майже 150 км оцінюється майже у 85 млрд грн. Вже завершені тендери на розробку проєктів двох ділянок КОДу – початок будівництва очікуємо у 2021.

Будівництво нового мосту у Кременчуці: очікувана вартість – 12,5 млрд грн. Новий вантовий міст планується побудувати за 3 роки.

Будівництво дороги до Одеського порту – проєкт вартістю 2,2 млрд грн, який здатний вирішити багаторічну проблему з доступом перевізників до порту, що у свою чергу повернеться державі у вигляді податків, через ріст експорту. Це також дозволить розвинути логістику залізничного та морського транспортів. У жовтні до Одеського порту почали будувати нову залізничну гілку. Термін будівництва – 2021-2022.

Окремий пункт – пілотний проєкт щодо концесійних доріг, що передбачає партнерство держави і приватного сектору. Це майже 1 400 км доріг державного значення. Інвестор зароблятиме на "платі за доступність" та розвитку придорожньої мережі – а країна отримає дороги світової якості. Інвестор бере на себе зобов'язання відремонтувати 61% цих доріг та підвищити рівень безпеки і комфорту. Експерти Міжнародної фінансової корпорації назвали суму, яку проєкти дозволять залучити у дорожнє господарство України – це майже 2 млрд доларів приватного капіталу.

Київська об'їзна дорога – нова траса протяжністю майже 150 км і вартістю майже в 85 млрд грн

Будівництво нового моста в Кременчуці і дороги в Одеський порт

Реалізація довгострокових інвестпроєктів є національним пріоритетом

Реалізація довготривалих інвестпроєктів є національним пріоритетом, спрощує пасажирську та товарну логістику, завдяки чому зростає експорт та внутрішній ринок. Збільшується попит на будівельні матеріали, техніку українського виробництва.

Нагороду Кубракову вручив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Скічко

Ще один ключовий фактор у часи коронакризи – створення робочих місць: у 2020 році працевлаштували 50 тис робітників на об'єктах будівництва дорожньої інфраструктури. До 2024 року цифра подвоїться.

За визначенням консалтингової компанії Deloitte, подібні мегапроєкти, що є масштабними інвестиційними проєктами, мають тривалий вплив на економіку, навколишнє середовище та суспільство. Власне вони стають "паливом" для вітчизняної економіки, адже створюють значний мультиплікаційний ефект на суміжні галузі та економіку в цілому.