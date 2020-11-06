Керівник "Укравтодору" отримав нагороду "Антикризовий менеджер року"

Великі державні інвестиції в інфраструктуру – врятують українську економіку, вважають автори номінації. Керівник держагенства "Укравтодор" Олександр Кубраков отримав премію MINTRANS у номінації найкращі менеджери інфраструктури та транспорту.

На думку редакції видання, Кубраков зміг ефективно організувати роботу дорожнього агентства, що стало істотним стимулом для української економіки у часи світової коронакризи.

У 2020 році, попри світову пандемію, "Укравтодор" виконав 88% обсягів робіт на дорогах від запланованого показника, а до кінця року – всі планові роботи будуть завершені.

Також Олександр Кубраков презентував ключові проєкти агентства на 2021 рік, так звані "мегапроєкти":

Київська обхідна дорога – нова траса протяжністю майже 150 км оцінюється майже у 85 млрд грн. Вже завершені тендери на розробку проєктів двох ділянок КОДу – початок будівництва очікуємо у 2021.

Будівництво нового мосту у Кременчуці: очікувана вартість – 12,5 млрд грн. Новий вантовий міст планується побудувати за 3 роки.

Будівництво дороги до Одеського порту – проєкт вартістю 2,2 млрд грн, який здатний вирішити багаторічну проблему з доступом перевізників до порту, що у свою чергу повернеться державі у вигляді податків, через ріст експорту. Це також дозволить розвинути логістику залізничного та морського транспортів. У жовтні до Одеського порту почали будувати нову залізничну гілку. Термін будівництва – 2021-2022.

Окремий пункт – пілотний проєкт щодо концесійних доріг, що передбачає партнерство держави і приватного сектору. Це майже 1 400 км доріг державного значення. Інвестор зароблятиме на "платі за доступність" та розвитку придорожньої мережі – а країна отримає дороги світової якості. Інвестор бере на себе зобов'язання відремонтувати 61% цих доріг та підвищити рівень безпеки і комфорту. Експерти Міжнародної фінансової корпорації назвали суму, яку проєкти дозволять залучити у дорожнє господарство України – це майже 2 млрд доларів приватного капіталу.

Реалізація довготривалих інвестпроєктів є національним пріоритетом, спрощує пасажирську та товарну логістику, завдяки чому зростає експорт та внутрішній ринок. Збільшується попит на будівельні матеріали, техніку українського виробництва.

Ще один ключовий фактор у часи коронакризи – створення робочих місць: у 2020 році працевлаштували 50 тис робітників на об'єктах будівництва дорожньої інфраструктури. До 2024 року цифра подвоїться.

За визначенням консалтингової компанії Deloitte, подібні мегапроєкти, що є масштабними інвестиційними проєктами, мають тривалий вплив на економіку, навколишнє середовище та суспільство. Власне вони стають "паливом" для вітчизняної економіки, адже створюють значний мультиплікаційний ефект на суміжні галузі та економіку в цілому.