Керченський міст добудують і я ніколи цього не заперечувала. Питання в тому, скільки він проіснує. Зараз міст втратив ту економічну привабливість, заради якої починав будувався. Росія планувала возити через нього товари з України до себе і в Казахстан. Тепер, коли у нас торгівлі із Кримом нема – першопочаткова ідея неактуальна.

Попри це Керченський міст все одно добудують, хоч це і дуже дорога споруда. Нещодавно було повідомлення, що потрібно додатково ще 3 млрд на підкріплення опор і ґрунтів. Плюс саме обслуговування мосту теж дуже дороге, бо там є проблеми із наростаючим льодом.

Але нам треба спокійно відноситися до цього будівництва, бо Росія просто бездумно витрачає гроші. Ну, нехай витрачає. Чим швидше витратить – тим швидше окупація буде для неї нерентабельною.

Загалом як зараз живуть кримчани. Настрої серед них дуже і дуже пригнічені. Навіть такий відомий оспівувач російської анексії як блогер Горний постійно пише про те, що сталося не так як гадалося. Кримчани все частіше кажуть, що їх ошукали.

Люди, які їздять в Крим до своїх родичів, говорять про дивний контраст. На вулицях не багато людей, а ті, що є – приїжджі з материкової Росії. Таке враження, що за кожного кута спостерігає фсбшник. Перехожі проходять швидко, ніхто не посміхається, виглядають пригнічено.

Новини Керченский мост стал зоной усиленного режима

Судячи із різних кримських соцопитувань, за минулий рік кількість тяжких злочинів і злочинів, пов’язаних зі шкодою здоров’ю і життю людей в Криму, збільшилася на 200 з лишнім відсотків. Це дуже серйозний показник. За криміналістичною психологією такі злочини говорять про певні цінності суспільства або про їх відсутність.

До окупації в Криму переважали злочини проти майна. Це шахрайства, крадіжки, корупція. Зараз же там більше злочинів, пов’язаних з агресією, вбивствами, зґвалтуваннями. Це означає, що зневажають людське життя і здоров’я. Путін, анексувавши Крим, дав людям зрозуміти, що можна все. Спершу він показав це окупацією, а потім розв’язаною проти України війною. От кримське суспільство зараз починає трансформуватися під ці жахливі лекала.