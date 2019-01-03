КДБ зірвав шлюб нащадків Франка та Лесі Українки: з'явилися унікальні документи

У радянські роки КДБ вдалося зірвати шлюб онучки українського письменника Івана Франка, Віри Франко, і племінника поетеси Лесі України Юрія Косача.

Свій план тоталітарна влада СРСР реалізувала шляхом крадіжки особистих документів у Франка, пише Insider.

Укласти шлюб пара збиралася вже в досить зрілому віці — Вірі було 49, а Косачу — 63 роки. Однак союз нащадків великих українців був украй невигідний радянській владі. Річ у тім, що Косач, який жив у США, був своєрідним рупором пропаганди СРСР. У молоді роки він був затятим українським націоналістом. Однак після відбування терміну в німецькому концтаборі й після довгих років еміграції чоловік змінив свої погляди і почав підтримувати комуністів.

Юрій Косач Insider

Юрій Косач Insider

Що стосується Франко, то її радянська влада підозрювала в шпигунстві на користь нацистської Німеччини, а нацисти, навпаки, вважали її шпигункою СРСР. Через це жінці довелося відбувати тривалі терміни як у в'язницях Львова, Варшави та Берліна, так і в концтаборі Равенсбрюк і на каторзі у Воркуті.

Віра Франко Insider

Надалі СРСР намагався переконати Косача в тому, що його наречена нібито вела аморальний спосіб життя, і всіляко відмовляі від вступу у шлюб із нею. Головним страхом "совєтів" було те, що Франко зі своєю біографією нібито може стати ефективним інструментом націоналістичної антирадянської пропаганди за кордоном. Крім того, СРСР не хотів створювати приводу для розмов про те, що нащадки двох найвидатніших українців емігрували в США з настільки "розквітлої" країни.

"У разі заміжжя із Косачем та виїзду за кордон Франко, враховуючи неврівноваженість характеру, схильність до авантюристських вчинків з метою наживи, може бути використана зарубіжними націоналістичними колами на шкоду інтересам Радянської держави", — наголошується в архівних документах.

Ще одна причина активних спроб КДБ перешкодити шлюбу Косача та Франко — острах втратити лояльного до них лідера думок на Заході. Радянській владі не додавало надії і те, що Косач обіцяв своїм родичам, які були проти шлюбу, перевиховати свою обраницю. Адже Москва все ж не виключала, що після деякого часу отримає вже двох ідеологічних ворогів, а не одного.

Реалізувати свій підступний план КДБ вирішив у липні 1972 року, коли Косач цілеспрямовано прилетів до СРСР, щоб одружитися з Франко. "З цією метою (для зриву шлюбу. — Ред.) було організовано викрадення у Віри Франко сумочки, де зберігалися її паспорт та листи Юрія Косача, в яких він висловлював готовність одружитися з нею", — зазначено у розсекречених документах.

Їхні автори стверджували, що Франко нібито планувала використовувати листи для тиску на Косача в разі, якщо він раптом передумає одружуватися. Цей момент виглядає дещо незрозумілим і нелогічним, проте докладних роз'яснень з цього приводу немає.

Характерно, що для остаточної реалізації мети КДБ вдався до ще радикальніших методів. Адже він припускав, що Франко згодом відновить свій паспорт, і Косач приїде в Україну знову, щоб таки укласти шлюб. Щоб уникнути цього, спецслужби СРСР почали активно "обробляти" письменника, переконуючи його в тому, що Франко керується тільки корисливими мотивами. Згодом чоловік все ж відмовився від шлюбу.

Що стосується історії відносин Франко і Косача, то вона так і залишилася загадкою, і ніхто зараз не може сказати, чи була це історія кохання або ж реалізація особистих цілей двох дорослих людей, якій мав допомогти шлюб за розрахунком.

Віра Франко Insider

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