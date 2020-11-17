Ситуація з COVID -19 у нас патова. Міністр каже, що з такими темпами ситуація буде критичною через місяць, але вона вже критична.

Ми проїхали по опорних ковідних лікарнях. Можу навести приклади. Коли ми працювали в одній з клінік міста Києва, ми стали свідками смерті пацієнта в реанімації – він задихнувся, бо просто не було кисню. Чому не було кисню?

При мені відбулась цікава розмова. Сидів я в кабінеті з керівництвом лікувального закладу. Туди заходить технічний працівник і на підвищених тонах починає розмовляти зі своїм керівником. Той каже, що привезли 12 нових концентраторів, потрібно їх підключити, щоб можна було підключити пацієнта, який задихається. А робочий відповідає: я один залишився в лікарні, всі інші захворіли, і мені потрібно терміново закачувати кисень в іншому відділенні, тому що зараз там теж всі пацієнти задихнуться.

У п'ятницю ми були в іншому лікувальному закладі міста Києва. Головлікарка сказала: ми готові, ми можемо, але нам не виділяють фінансування, нас постійно обманюють. Коли нам кажуть, що у нас все є, лікарні забезпечені, все чудово – це політичні заяви.

Це вже патова ситуація. Щоб щось швидко зробити, потрібно мати певні навички. Щоб мати навички, потрібно, щонайменше, мати постійну систему навчання і підготовки персоналу.

Я щодня спілкуюся зі своїми колегами в Італії, в Німеччині, в Великобританії, в США. Там масово всі медичні працівники різних спеціальностей в обов'язковому порядку пройшли курси з інтенсивної терапії. Всіх навчили підключати апарати штучної вентиляції легенів. Вони навчилися користуватися концентраторами, стежити за певними показниками при знаходженні людей на кисні тощо.

У нашій країні на сьогодні все погано. Потрібно міняти цих "майстрів спорту" з ковіду, починати все з чистого аркуша і дуже швидко, за хорошого фінансування та персональної відповідальності чиновників вирішувати цю ситуацію.

Скажу і про ситуацію із Зеленським. Коли ВООЗ говорить про те, що, перед тим, як впроваджувати програми з інфекційної безпеки, потрібно мати прихильність керівництва, президент демонструє нам відсутність такої прихильності. Коли він виступає без маски на пресконференції в Луганській області в оточенні величезної кількості людей, а буквально через пару годин всі ЗМІ облітає інформація, що у нього підтверджений COVID-19.

А потім він записує свої відосікі з "Феофанії", сидить в шикарних умовах. Ні, друже, так не повинно бути! Давай, будь ласка, по швидкій в звичайну лікарню. Тоді подивимося, як ти будеш себе нормально почувати і говорити всім "спасибі".

У мене один знайомий – завідувач хірургічним відділенням в одному з обласних міст – який захворів на коронавірус і лежить в лікарні в коридорі (!), розповів мені, що був радий тому, що зміг без черги сходити в туалет по великому. Йому не довелося стояти півтори години в черзі, як було до цього. Він заслужена людина, медик, і він лікується в таких умовах.

Казки закінчилися. Так, напевно, нам доведеться впроваджувати локдаун. Але як на це відреагує суспільство, я не знаю. Суспільству властиво звикати до всього. Ми звикли до війни, до епідемії туберкульозу, до епідемії СНІДу, до найагресивнішої епідемії внутрішньолікарняних інфекцій.

Не виключаю, що згодом в ЗМІ по команді почнуть менше висвітлювати проблеми коронавірусу і в інформаційному просторі все це потихеньку може зійти нанівець.

Ну а наслідки... На жаль, ми втратимо велику кількість населення.