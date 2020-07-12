Кажан з 1,5-метровими крилами налякав мережу. Фото
Користувачів мережі налякало фото великого кажана, розмах крил якого становить до 1,7 метра.
Так, на фото, яке стало вірусним у Twitter, потрапив гривастий ацеродон – це вид кажанів, що мешкає на Філіппінському архіпелазі, пише Daily Mirror.
Крила таких мишей дійсно є широкими в розмаху, однак довжина тіла самої тварини – не більше 29 сантиметрів, вага не перевищує 1,2 кілограма.
Знімок не залишив байдужими користувачів, які були вражені та налякані самим фактом існування таких великих кажанів.
"Є вид кажанів, які вище за мене. Я знаю, що вони вегетаріанці і все таке, але все одно наляканий", "Уявіть, що вона прокинулася і летить прямо на вас. Я б в такому випадку виїхав з країни", – пишуть у коментарях.
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