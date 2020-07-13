Користувачів мережі налякало фото великого кажана, розмах крил якого становить до 1,7 метра.

Так, на фото, яке стало вірусним у Twitter, потрапив гривастий ацеродон – це вид кажанів, що мешкає на Філіппінському архіпелазі, пише Daily Mirror.

Крила таких мишей дійсно є широкими в розмаху, однак довжина тіла самої тварини – не більше 29 сантиметрів, вага не перевищує 1,2 кілограма.

Кажан з 1,5-метровими крилами налякав мережу. Фото AlexJoestar622 / Twitter

Знімок не залишив байдужими користувачів, які були вражені та налякані самим фактом існування таких великих кажанів.

"Є вид кажанів, які вище за мене. Я знаю, що вони вегетаріанці і все таке, але все одно наляканий", "Уявіть, що вона прокинулася і летить прямо на вас. Я б в такому випадку виїхав з країни", – пишуть у коментарях.

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