Головна Новини
26 грудня • оновлено в 17:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Час стати злопам'ятними!" Казарін виступив із потужним закликом через війну з Росією

877
Читати матеріал російською

Журналіст Павло Казарін заявив, що війна з Росією почалася з її вторгнення в Крим, тому українцям слід нарешті стати злопам'ятними, щоб не допустити остаточної втрати анексованого півострова.

Своїми роздумами він поділився в блозі для "Крим.Реаліі". "Нашій країні було б непогано цій якості навчитися – в переддень шостої річниці зміни прапорів у Криму. Тому що велика спокуса махнути рукою. Перевернути сторінку", – застеріг Казарін.

"Саме злопам'ятність дозволяє вчитися на власних помилках. Саме вона становить детальну карту мінних полів. Саме вона не дає тобі шансу бігати по граблях – і повторювати помилки, за які колись довелося дорого заплатити", – додав він.

Новини
"Бути схожим на Донецьк": Казарін попередив Україну про ціну миру з Росією

Казарін виступив із потужним закликом через Крим

Казарін виступив із потужним закликом через Крим

vse.media

Казарін також вказав на важливий нюанс – війна з РФ не почалася на Донбасі, а лише отримала там продовження.

"Саур-Могила, боїнг, Іловайськ, Дебальцеве – все це було другим актом кримської п'єси. Більше того – якби не трапилося анексії півострова, то не сталося б і вторгнення на схід України. Крим був точкою відліку всіх тих процесів, на які Москва зважилася згодом. І спроба вивести його за дужки – це всього лише нерозуміння тієї логіки, яка визначала дії Кремля", – пояснив Казарін.

За словами журналіста, війна була оголошена не лише Україні, але і всьому Заходу. "Вона почалася зі зміни прапорів у Криму. І закінчиться в той самий момент, коли прапори над півостровом знову змінять свій колір", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казарін заявив, що Україна почне вигравати у війні з Росією тоді, коли більшість її громадян усвідомить, що агресія, що почалася в 2014 році, – не є несподіванкою. Адже окупанти не припиняють війну проти нашої країни вже протягом декількох століть.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Особа
Павло Казарін
Місце
Україна
Тег
Крим
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ещё один болезный
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги