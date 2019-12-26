"Час стати злопам'ятними!" Казарін виступив із потужним закликом через війну з Росією

Журналіст Павло Казарін заявив, що війна з Росією почалася з її вторгнення в Крим, тому українцям слід нарешті стати злопам'ятними, щоб не допустити остаточної втрати анексованого півострова.

Своїми роздумами він поділився в блозі для "Крим.Реаліі". "Нашій країні було б непогано цій якості навчитися – в переддень шостої річниці зміни прапорів у Криму. Тому що велика спокуса махнути рукою. Перевернути сторінку", – застеріг Казарін.

"Саме злопам'ятність дозволяє вчитися на власних помилках. Саме вона становить детальну карту мінних полів. Саме вона не дає тобі шансу бігати по граблях – і повторювати помилки, за які колись довелося дорого заплатити", – додав він.

Казарін виступив із потужним закликом через Крим vse.media

Казарін також вказав на важливий нюанс – війна з РФ не почалася на Донбасі, а лише отримала там продовження.

"Саур-Могила, боїнг, Іловайськ, Дебальцеве – все це було другим актом кримської п'єси. Більше того – якби не трапилося анексії півострова, то не сталося б і вторгнення на схід України. Крим був точкою відліку всіх тих процесів, на які Москва зважилася згодом. І спроба вивести його за дужки – це всього лише нерозуміння тієї логіки, яка визначала дії Кремля", – пояснив Казарін.

За словами журналіста, війна була оголошена не лише Україні, але і всьому Заходу. "Вона почалася зі зміни прапорів у Криму. І закінчиться в той самий момент, коли прапори над півостровом знову змінять свій колір", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казарін заявив, що Україна почне вигравати у війні з Росією тоді, коли більшість її громадян усвідомить, що агресія, що почалася в 2014 році, – не є несподіванкою. Адже окупанти не припиняють війну проти нашої країни вже протягом декількох століть.

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