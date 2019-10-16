"Банковій дали шанс": Казарін вказав на помилку Зеленського через протести у Києві

Акції протесту, які проходили в Києві на День захисника України, дають українській владі можливість тиснути на західних лідерів і підсилюють її позиції на переговорах.

Таку думку в своєму блозі на Крим.Реаліі висловив журналіст Павло Казарін. Він вважає, що 12-тисячна акції в Києві 14 жовтня не стане останньою. Такі протести можуть показати західним лідерам, наприклад, Еммануелю Макрону, що український президент перебуває у лещатах громадської думки, а тому не може йти на будь-які поступки в питаннях суверенітету.

"Офіційний Київ на прикладі цих протестів міг би пояснювати західним партнерам, чому далеко не будь-яка формула світу підходить Україні. Що спроба закінчити війну за український рахунок чревата новим Майданом. Що прагнення продавити Київ призведе лише до того, що нове вогнище дестабілізації виникне в самому Києві. І вимагати від Заходу іншої позиції на переговорах", - написав Казарін.

Казарін вказав на помилку Зеленського через протести в Києві

Однак, на його думку, замість цього ми дізналися від голови Офісу президента України Андрія Богдана про те, що протести проплачені і люди виходять на акції з корисливих мотивів.

"Слідом ми прочитали інтерв'ю глави пропрезидентської фракції Давида Арахамії. У якому він заявив про те, що близько 5% мітингувальників отримують гроші або від росіян, або від Петра Порошенка. Що його знайомим атовцям пропонують по тисячі гривень за участь у демонстраціях. Осторонь не залишився і сам Володимир Зеленський, який заявив про те, що українців намагаються використовувати політики, щоб "уникнути кримінальної відповідальності", - зазначив журналіст.

На його думку, протести в столиці України – це подарунок для офіційного Києва, на який сьогодні тисне не тільки Кремль, але і західні партнери, неабияк втомлені від війни на Донбасі. Київ стає заручником амбіцій деяких європейських політиків, які мріють увійти в історію як "миротворці".

"Але саме Європа звикла чуйно ставитися до будь-яких акцій громадянської непокори. І протести в центрі Києва могли б дозволити українській владі вирватися з дипломатичного капкана. Посилатися на те, що вона не може йти всупереч волі своїх громадян. Говорити про те, що російський сценарій світу чреватий ескалацією протесту і нехтуванням демократичних цінностей ", - уточнив Казарін.

Він додав, що нова українська влада воліла заколотити це вікно можливостей своїми заявами про "проплачені" мітинги. Перевівши їх з категорії "народ проти невигідного сценарію" в категорію "це у нас корупціонери за владу борються".

Як писав OBOZREVATEL:

у Києві в понеділок, 14 жовтня, пройшли масштабні акції протесту "Ні капітуляції!", у ході яких українці "накрили" Майдан димом, а також передали "привіт" агресору – чолі РФ Володимиру Путіну. Тисячі громадян вийшли на Майдан з прапорами України проти здачі інтересів держави на Донбасі.

Про акції протесту в Києві було відомо заздалегідь, в зв'язку з чим президент Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом не порушувати рамки закону і не створювати контент для пропагандистів Кремля.

При цьому глава України в понеділок вирішив відправитися на Донбас, де також звернувся до українців і захисникам держави, побувавши на передовій.

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