Казарін вказав на підступність у заграванні з Кремлем

Якщо на окупованих територіях Донбасу і потрібно проводити соцопитування у місцевого населення, то це має бути розмова про функціонал ОРДЛО. Тому що останні п'ять років цей край був інструментальним як для Москви, так і для Києва.

Такою думкою поділився журналіст Павло Казарін. Він зазначив, що не цілком вірить у щирість людей, змушених жити на підконтрольних Росії частинах Донецької і Луганської областей.

"Причин декілька. Пам'ятаю про те, як у тому ж Криму мої знайомі "йшли під радари", вчилися жити, не маючи справ із державою, звикали до внутрішньої еміграції. Пам'ятаю про те, як вони створювали анонімні акаунти в соцмережах і мінімізували активність. Просто тому, що не хотіли, щоб одного ранку замість будильника їх розбудив "ОМОН", — сказав він.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

З іншого боку, зазначив Казарін, він далекий від того, щоб називати окуповані території осередком патріотичних проукраїнських поглядів.

"Врешті-решт, у нас немає причин сумніватися в ефективності російської машини пропаганди. І в тому, що вона здатна вкладати в чужі голови ту картинку реальності, яка вигідна Москві. До того ж, що саме це і було її головним завданням на Донбасі останні п'ять років", — додав журналіст.

На його думку, з першого ж дня вторгнення Донбас був лише об'єктом у руках Кремля, який із його допомогою вирішував власні завдання. Зокрема, відволікав увагу від анексії Криму, продовжував дестабілізацію України, перевіряв межі допустимого тощо.

"Але несподіванкою для Москви стало саме те, що точно такий самий підхід вибрав для себе і Київ. Одразу після других Мінських домовленостей українська влада відмовилася від гри за російськими правилами і стала грати за власними. Оголосила регіон тимчасово окупованим. Щоразу відмовлялася йти на поступки, посилаючись на обстріли вздовж лінії фронту. Ті самі, що не дозволяли говорити про "стале перемир'я", яке було першою і головною умовою для будь-яких подальших кроків", — стверджує журналіст.

Одна з акцій на окупованій території на підтримку Росії

Він переконаний, що саме така політика дозволяла Києву "вимагати від заходу збереження санкцій проти Росії, вигравала час для переозброєння і реформ". Такий час, підкреслює Казарін, Україна мала завдяки тому, що грала за своїми правилами, а не країни-агресора. Хоча можна сперечатися про те, наскільки ефективно він був витрачений.

Павло Казарін Facebook Павла Казаріна

"Коли чую про те, що українське суспільство сьогодні поділене на прихильників "негайного повернення" і "безкомпромісного відрізання" окупованих територій — мені вбачається у цьому лукавство. Тому що це помилкове протиставлення. Донедавна Київ займався політичним айкідо — використовуючи факт окупації східних регіонів для вирішення власних завдань", — ділиться думкою журналіст.

Але ситуація змінилася влітку 2019-го, коли "нова влада вирішила змінити тактику", і тепер "Україна в односторонньому порядку йде на поступки".

Він зазначив, що нині в питаннях протистояння країні-агресору українська сторона діє протилежно своїй попередній позиції. Наприклад, відводить війська, водить режим тиші, говорить про перспективу виборів на ОРДЛО.

Спостерігачі ОБСЄ фіксують відведення озброєнь на Донбасі Telegram / Inside Donetsk

"Я можу зрозуміти завдання Москви: позбутися санкцій, скоротити витрати, створити з України буфер, повернутися до світового політбюро. Можу зрозуміти завдання Євросоюзу: відновити присутність на російських ринках, довоєнний формат співіснування з Москвою, закрити "українське питання". Я лише ніяк не можу зрозуміти завдання Києва: припинити війну, повернути території, позбутися від осередку дестабілізації? Але всі ці опції перебувають у руках Москви, яка і починала цю війну..." — констатує Казарін.

Зруйнований Донбас Фокус

Журналіст ще раз підкреслив той факт, що єдина причина для Росії припинити війну — це бажання отримати країну, яка відповідає її очікуванням. І саме нинішній Донбас є прототипом тієї України, з існуванням якої Москва ще готова погодитися.

"І немає нічого дивного в тому, що Кремль хоче повернути Україні цей регіон за своїми правилами — щоб він потім переробив всю країну під себе. Можливо, нова українська влада готова заплатити цю ціну. Але з таким підходом навряд чи погодиться активна українська меншість. А це, зі свого боку, загрожує лише тим, що лінія протистояння переміститься із окопів на Донбасі на вулиці українських міст", — підсумував Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 96,2% жителів псевдореспублік "Л/ДНР" покладають відповідальність за війну на Донбасі на владу України. Більше 85% впевнені, що у війні також винні й учасники "Майдану". Такі дані наводяться в спільному дослідженні Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня. Україна", проведеному за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

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