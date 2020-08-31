Казанський зловив Верещук на плагіаті

Кандидатка в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук в одному зі своїх звернень про проблеми Києва скопіювала виступ журналіста, блогера і одного з творців партії Екологічна Альтернатива Дениса Казанського.

У Facebook блогер написав, що не ображається на плагіат. Йшлося про проблеми станції аерації в Бортничах.

"Виявляється кандидатка від "Слуги народу" Ірина Верещук ходить на наші акції і надихається програмою Екологічної Альтернативи. Зокрема – скопіювала мій стендап з Бортничів по темі Бортницької станції аерації", – написав журналіст.

Він підкреслив, що не ображається, а навпаки радий, що привертає увагу до екологічних проблем Києва.

"Прошу Ірину також звернути увагу і на проблему сміттєзвалища в покинутому сквері на території НСК "Олімпійський". Якщо потрібно, можу підказати адресу для наступного стендапа", – написав Казанський.

Казанський заявив, що не ображається за плагіат. Facebook Дениса Казанського

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, гасло "Україна – це ти!", обраний партією "Слуга народу" для передвиборної кампанії на місцевих виборах виявився плагіатом слогана Юлії Тимошенко на президентських виборах в 2010 році.