Журналіст Денис Казанський, який увійшов до складу групи переселенців від Донецької області на переговорах Тристоронньої контактної групи розповів, що під час переговорів представники ОРДЛО намагалися провокувати українську сторону.

Як він написав на своїй сторінці в Facebook, під час відеоконференції політичної підгрупи ТКГ представники терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" зустріли їх агресивно, в той час як російська сторона проти їхньої участі не заперечувала.

"Представники угруповань "Л/ДНР", які називають себе представниками ОРДЛО, на нашу появу відреагували нервово, хамили, намагалися провокувати перепалки, але до цього всі були готові, тому відреагували спокійно", – написав Казанський.

Казанський розповів про провокації терористів на переговорах ТКГ

За його словами, представник "ЛНР" Родіон Мірошник кілька разів називав переселенців "представниками консультативної ради", на що модератор конференції заперечив, заявивши, що консультативна рада не створювалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, а також лікар-травматолог Костянтин Лібстер і юрист, голова ГО "Луганське земляцтво" Вадим Горан увійшли в Тристоронню контактну групу із врегулювання конфлікту на Донбасі.