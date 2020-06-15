Казанський розкрив можливі цілі Росії у війні на Донбасі

Представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, журналіст Денис Казанський заявив, що головна мета Росії в окупації українських територій – створення у країні осередків нестабільності.

Про це він розповів у ефірі "Україна 24". За словами Казанського, в Росії постійно підкреслюють, що вважають своїми всю Донецьку та Луганську область, і періодично погрожують вийти на межі областей.

"Ми не бачимо з того боку намірів повністю припинити вогонь і ситуацію заморозити. Напевно, Росія і затівала її не для того, щоб заморозити. Цілі Росії ж не в тому, щоб ці шматки території за собою якимось чином застовпити. Навіть якщо розглядати варіант Пріднестровізаціі, виникає питання: навіщо? Навіщо їм це утримувати й нескінченно вкладати туди гроші? Тому я не розумію, які інші цілі Росії, крім того, щоб постійно створювати в Україні цей осередок нестабільності. У цьому головна проблема. Ми могли б обговорювати варіант заморозки, якби на нього була згодна інша сторона", – розповів Казанський.

Крім того, за його словами, зрушень зі сторони терористів у встановленні миру немає. Йдеться саме про бойові дії. Казанський також повідомив, що, навпаки часто звучать заяви про приведення військ у нібито повну боєготовність.

"Проблема в тому, що з того боку немає ніяких зрушень до того, що цей конфлікт має закінчитися, саме гаряча фаза, яка стосується обстрілів, бойових дій. Навпаки, на початку червня ми чули, що вони привели війська в бойову готовність, щоб нібито наступати і зрушувати лінію розмежування вглиб України. Це був блеф, але такі заяви звучать регулярно", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казанський заявив, що на Закарпатті не повториться сценарій Донбасу, оскільки ці регіони розвивалися абсолютно в різних реаліях після здобуття Україною незалежності.