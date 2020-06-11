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11 червня • оновлено в 23:28
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Казанський пояснив, чому на Закарпатті не повториться сценарій Донбасу

3.4т
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На Закарпатті не повториться сценарій Донбасу, оскільки ці регіони розвивалися абсолютно в різних реаліях після здобуття Україною незалежності.

Про це в ефірі програми "Право на владу" телеканалу "1+1" сказав український журналіст, представник України у ТКГ в Мінську Денис Казанський. За його словами, одним із ключових факторів, який призвів до трагедії Донбасу, став економічний занепад цього регіону (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це (Закарпаття. – Ред.) абсолютно не нагадує Донбас. У нас дуже часто люди відкидають один із головних чинників подій на Донбасі. Економічний. Донбас переживає, те що відбувається, через ті проблеми, які там трапилися у 90-ті: через варварську реструктуризацію шахт, розвал суцільний вугільної промисловості. Ці шахтарські селища перетворилися на гетто, які були напівзруйновані, знищені", – вважає він.

Денис Казанський

Денис Казанський

Скірншот відео

За словами Казанського, подеколи у людей навіть не було звичних для усіх вигод в оселях, і так тривало роками.

"У Красному Лучі на Луганщині люди в багатоповерхівках качали воду з-під землі. Вони бурили свердловини у дворі й на п'ятий поверх собі качали, бо водогону не було. Там визрів не сепаратизм, а різновид російського фашизму – озлобленість на весь світ. Там люди зростали в умовах, коли завод зруйнований, а роботи нема. Колишнє життя закінчилося. І вони в якийсь момент опинилися в умовах, коли нема що втрачати", – пояснив психологію прибічників "русского міра" Казанський.

"Багато хто з них ненавидів Україну, бо в них асоціювалося, що настала незалежність і все зникло, вмерло. У Береговому на Закарпатті я приблизно навіть нічого подібного не побачив. Там нема такої жахливої розрухи, там люди не переживали такого занепаду", – запевнив журналіст.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
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