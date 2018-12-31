Жителі Криму і Донбасу розчарувалися в ''русском мірє'': волонтер здивувала історією

Жителі окупованих територій Донбасу і Криму за роки війни змінили ставлення до України, розчарувавшись у "русском мірє". Зараз ці люди навіть надають волонтерську допомогу українським військовим.

Про це розповіла в ефірі ObozTV волонтер Київського військового шпиталю Наталія Юсупова. За її словами, "дуже багато людей поміняли свою думку".

"Раніше хлопці говорили, що там "в*та", а зараз говорять, що там і українці... Багато переселенців з Донбасу стали в шпиталь приходити. Раніше, фактично, їх не було, а зараз матеріальна допомога навіть з Донецька надходить", – зазначила вона.

"Я особисто знаю людей з Донецька, які були за Путіна, за Росію, а потім переїхали, живуть в Запоріжжі, Дніпрі, кажуть – ми були неправі, в Донецьку перебувати неможливо", – додала волонтер.

За словами Юсупової, багато жителів Криму мають аналогічні відчуття:

"З Керчі дівчина приїжджала, розповідала, що народ дуже незадоволений. У зв'язку зі стріляниною в школі (масове вбивство учнів керченського коледжу – ред.) кажуть, що всі місцеві знають, що це була організована масштабна злочинна діяльність, у школі була не одна молода людина, було набагато більше трупів тощо".

"Як кажуть жителі Керчі, це сталося через те, що люди стали обурюватися. Всі чекали, що буде Росія з великими зарплатами, зі змінами, а нічого фактично не відбулося. Народ почав обурюватися, ось і "пресонули" цією терористичною атакою в школі і залякали народ добре", – додала вона.

informator.news

Як повідомляв ObozTV, раніше заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко висловив думку, що Україна вже в найближчі роки може остаточно "втратити" жителів окупованих територій Донбасу, повністю розірвавши зв'язки з ними.

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