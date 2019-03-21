Казахстан очолив новий президент: в Україні спрогнозували наслідки

Нурсултан Назарбаєв, який був президентом Казахстану 30 років, пішов із поста глави держави і передав владу Касиму-Жомарту Токаєву.

Новина про відставку багаторічного лідера країни викликала спірні оцінки. Експерти вказали, що Назарбаєв, найімовірніше, давно підготувався до відходу.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися у своїх читачів, що, на їхню думку, очікує Казахстан надалі.

Нурсултан Назарбаєв Скріншот

Касим-Жомарт Токаєв alau.kz

Згідно з результатами проведеного опитування, 40% респондентів вважають, що нічого не зміниться, оскільки Назарбаєв буде правити і далі через наступника.

Ще 38% опитаних дотримуються думки, що українцям потрібно розібратися в своїй державі, а не лізти в справи інших.

Разом із тим, 15% учасників опитування висловили думку, що ситуація досить небезпечна, оскільки Росія може скористатися моментом.

Із тим, що нове молоде обличчя піде Казахстану на користь, згодні лише 7% респондентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Токаєв вирішив перейменувати столицю Казахстану Астану в Нурсултан на честь колишнього президента Назарбаєва.

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