|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Казахстан очолив новий президент: в Україні спрогнозували наслідки

1.2тЧитати матеріал російською

Нурсултан Назарбаєв, який був президентом Казахстану 30 років, пішов із поста глави держави і передав владу Касиму-Жомарту Токаєву.

Новина про відставку багаторічного лідера країни викликала спірні оцінки. Експерти вказали, що Назарбаєв, найімовірніше, давно підготувався до відходу.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися у своїх читачів, що, на їхню думку, очікує Казахстан надалі.

Новини
Назарбаєв пішов у відставку: чим буде займатися
Нурсултан Назарбаєв

Нурсултан Назарбаєв

Скріншот

Касим-Жомарт Токаєв

Касим-Жомарт Токаєв

alau.kz

Згідно з результатами проведеного опитування, 40% респондентів вважають, що нічого не зміниться, оскільки Назарбаєв буде правити і далі через наступника.

Ще 38% опитаних дотримуються думки, що українцям потрібно розібратися в своїй державі, а не лізти в справи інших.

Разом із тим, 15% учасників опитування висловили думку, що ситуація досить небезпечна, оскільки Росія може скористатися моментом.

Із тим, що нове молоде обличчя піде Казахстану на користь, згодні лише 7% респондентів.

Казахстан очолив новий президент: в Україні спрогнозували наслідки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Токаєв вирішив перейменувати столицю Казахстану Астану в Нурсултан на честь колишнього президента Назарбаєва.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Нурсултан Назарбаєв
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки