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20 січня • оновлено в 11:15
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Фаш*к Донецький
Фаш*к Донецький
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Казачья тюрьма в Донецке

4.7т
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В продолжении темы тюрем и пыточных имени рф в Донецке. Сегодня поговорим о так называемой "казачьей тюрьме" по адресу улица Майская, 66

Вот она на карте

Казачья тюрьма в Донецке

До войны и оккупации на этой территории находились частные предприятия с охраной, домиком для руководства и ограждением. Если не ошибаюсь, то там точно занимались производством окон из пластика и дерева, а также ремонтом машин, металлом и продажей канцелярских принадлежностей. Попасть на эту промзону было довольно трудно, ибо зарплаты платились вовремя и довольно немалые, это был островок стабильности, так сказать.

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Честно, не знаю точно, по каким причинам база перешла к казакам войска донского: ее тупо отжали дикари в папахах или владелец добровольно передал в пользование ряженным клоунам. Знаю немного другое - именно казаки размародерили эту базу. Они вывезли оттуда фактически все, что можно было забрать в свои родные еб*ня или сдать на металлолом.

После мародерки клоуны в папахах завезли на базу вооружение, в том числе тяжелое + боекомплект. Тут находились минометы различных калибров, бк, уралы. Легкая броня казаков находилась здесь же, на базе

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Казаки очень любили пользоваться минометами "Василек". Причина - прицепил к авто и поехал "асвабаждать".

Также макаки после прихода в Донецк с ходу начали рубать бабло с коммерсов, организовав типа дружины по охране правопорядка в Буденновском и Пролетарском районах Донецка. Правда, "дружинами" это было назвать сложно, ибо все было как в лихие 90-е: если кто-то из коммерсов не хотел платить вооруженным дикарям за "охрану", то в наказание лишался имущества, от которого его с радостью "асвабаждали". Цифры за "охрану" макаки ставили от фонаря и ориентируясь на количество выпитого спиртного вчера, четкой "ставки" не было.

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Вообще само расположение военной базы ряженных клоунов было очень удобным: вокруг частный сектор, а значит ответка от всУ не прилетит, ибо полюбому зацепишь мирняк. Та и воевать с мирняком безоружным в виде коммерсов всегда легче - всУ убить могут, а гражданского всегда можно от чего-то лишнего "асвабадить".

Хотя стоп, вру. Кизяки таки воевали. Прям с территории базы, где они находились, макаки в папахах обстреливали из крупнокалиберных минометов и окраины Донецка, и сам Донецк, имитируя ответку всУ [за это рф платила отдельные деньги абизянам].

Но именно здесь была тюрьма казаков

Казачья тюрьма в Донецке

Здесь казаки православно пытали, избивали и убивали задержанных. Именно сюда привозили пленных, в том числе гражданских. С гражданскими было все влобще поставлено на поток: заломал руки, посадил в авто, привез на тюрьму и заставил под страхом смерти бизнес переписать. Ну или ради выкупа. Ну или трупы убитых казаки тоже продавали.

Интересный факт: казаки из рф считали себя высшей кастой, так называемой белой костью среди ряженных клоунов, а местных макак с нагайками фактически ни во что не ставили, что очень бесило дынырийских абизян. Самое смешное то, что для абсолютного большинства приезжих казаков из рф Донецк был как Нью-Йорк, ибо в их еб*нях краснодара или ростова асфальта не было в принципе, а 9-этажка считается небоскребом до сих пор.

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Так называемая белая кость казаков производства рф была составлена на процентов 80 из уголовников и уголовных элементов. При чем здесь тюрьма? При том, что макаки могли "опустить" пленного "по понятиям", который не хотел денег дать. Казаки в качестве шантажа использовали все православные методы пыток, особенно когда речь шла о деньгах, которые можно срубить с задержанного. Изнасиловать родственника на глазах у пленного? Легко. Избить дочку-сына-маму задержанного до полусмерти, если денег не хочет дать? Запросто. Похитить человека, взять за него выкуп, убить по пьяне, а потом продать труп человека тому же, кто дал выкуп? Вообще не вопрос. Пристрелить по пьяне задержанного? Это просто. Отжать машину вместе с владельцем, а потом хозяина авто пристрелить на тюрьме и труп его же продать родичам, перед тем, взяв с родственников 5-10 тыс долларов? Можно и такое устроить.

Кстати, если кто вам расскажет о "подвигах" казаков дыныры - не верьте. В 99% случаев ряженные занимались чем угодно, кроме военных действий: мародерили, похищали людей, выбивали и вымогали деньги с местных бизнесменов на помощь в строительстве адронного коллайдера из говна и палок на Юпитере [недоросии в смысле], бухали, похищали девчонок и женщин. Одним словом, казаки были обычными русскими солдатами со всемы вытекающими.

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Казаки люто ненавидели пленных с пропиской Донецкой или Луганской области больше, чем военных. Но еще более жестоко они относились к тем пленным, которые были местные и не нарушили Присягу Украине [полицейским и работникам спецслужб]. В большинстве случаев, по отношению к последним, применялись тупо все виды пыток, которые вы видели когда-нибудь в фильмах ужасов + православные зверства: яма, избиение нагайками, имитация расстрела, выжигание зубов паяльником. Дикари также могли отрубить конечность, если "клиент" уж очень сопротивлялся и не кололся.

И все это казаки на тюрьме по ул. Майской делали тупо ради денег - русские кураторы щедро платили за разведданные, которые выбивали макаки. Деньги же от рф шли на содержание банды и, конечно же, в карман атаману по фамилии козицын.

Допросная на тюрьме, она же пыточная, находилась в одном и том же здании с начальством казаков : сверху альфа-макаки, на первом этаже комната для издевательств над пленными. Заключенные содержались в цехах, подвалах и ямах. Охраняли тюрьму сами ряженные. Отношение к пленным со стороны клоунов в папахах было как к недолюдям, кормили задержанных хуже, чем животных кормят.

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Много бизнесменов и владельцев малых торговых точек попали на тюрьму по улице Майской, в основном это были люди из Буденновского и Пролетарского районов Донецка. Некоторые из них до сих пор проживают в Донецке, но они никогда не расскажут о том, что видели и что пережили на казачьей тюрьме.

Кстати, именно казаки взяли под личный "контроль" все точки самогоноварения в Буденновском и Пролетарском районах Донецка и одновременно были постоянными гостями самогонщиков. Также казаки любили делать налеты [шоб солдатам НАТО не досталось] на продуктовые рынки. Такие "наступательные операции" они всегда мотивировали тем, что жратва нужна и закуска на нужды "революции".

Чтоб вы понимали, какой сброд содержал казачью тюрьму и кто такие эти макаки, расскажу интересный факт: первое время, в начале войны, русские кураторы позволяли беспредельничать ряженным. Но, после потока жалоб со стороны гражданских и возможного социального взрыва, кураторы рф решили, что казаки свое отвоевали: их базу и тюрьму окружили дынырийцы и россияне, а макак в папахах разоружили.

Многих ряженных в итоге отправили подальше из Донецка, некоторых до сих пор держат в тюрьмах без предъявления обвинения, некоторых "судили" сами дынырийцы за убийства-вымогательства-пытки-похищения людей. Ну, а те макаки, которые поняли, что после разоружения можно сделать ноги в сторону рф, так и сделали. И только маленькая часть из дикарей пошла дальше воевать, процентов 80 или в тюрьмах, или свалили в родные зажопински.

За время существования казачьей тюрьмы по улице Майская, 66 , в один день туда привозили до 50 людей в качестве пленных. Сколько убили задержанных именно в этой тюрьме в Донецке никто не знает до сих пор.

Мораль. Но фошизды все равно в Киеве, не забываем.

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Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ДНР
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
После освобождения Донбасса от этой нечисти, всю эту кизяцкую мразь будем вешать. За шею. Но так, чтобы эта падаль могла до пола только кочиками пальцев ног дотягиваться
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Попытки обзывать инакомыслящих демонстрируют лишь уровень культуры и отсутствие реальной аргументации у этого "фaшика". Ну а уж высказывания про отсутствие асфальта и высотных домов в Краснодаре и Ростове вообще вызывают гомерический хохот.
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