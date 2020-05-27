Кава з пельменями та консервація: що їли звичайні люди в СРСР

Сніданок, обід і вечеря радянської людини залежали від її достатку, який насамперед був пов'язаний із місцем проживання, а також здатності заводити зв'язки з потрібними людьми.

Водночас стверджується, нібито важливими якостями для "виживання" були терпіння – для нескінченного стояння в чергах, а також завзятість і оптимізм. Про те, як харчувалися люди в СРСР, пише "Рамблер".

Зазначається, що міста й області в країнах колишнього Союзу забезпечувалися за декількома категоріями. Особливими були і першими удостоювалися кращого столиці й так звані закриті міста. Тоді як решта отримували продукти за другою категорією, а якісь крайні регіони і зовсім – за третьою. Ціни також відрізнялися, зокрема, з урахуванням витрат на доставку.

За словами деяких людей, у містах так званої першої категорії серед різноманітності їжі можна було спостерігати "радянський достаток".

"У вільній доступності були ковбаса декількох сортів, сири, не тільки шоколадні цукерки, але і зефір, і пастила, "молочка" всіх видів, будь-які сезонні овочі та фрукти, риба. Навіть чорна ікра лежала вільно. З морозивом теж не було проблем. Але м'ясо все одно доводилося діставати. Влітку ми часто їздили до родичів... У деяких на прилавках нічого, крім почорнілих макаронів та ірисок без упаковки, я не пам'ятаю", – наводить видання слова представниці того часу.

Інші розповідають, що гарне постачання було в регіонах, які межували з Європою, ще багато чого залежало і від теплого клімату. Так, якщо глава сімейства займався полюванням або риболовлею, то це допомагало урізноманітнити щоденне меню сім'ї. Інші ж "викручувалися" за допомогою дачних ділянок, де вирощували все, що могли. А в лісовій місцевості можна було запастися маринованими і сушеними грибами.

"Взагалі укорінена звичка до консервування овочів і фруктів багато в чому є наслідком вічного дефіциту свіжих плодів. Крім того, багато хто влаштовував продуктові рейди у великі міста, набиваючи сумки делікатесами. Хліб і макарони були єдиними продуктами, які можна було знайти в будь-якому магазині", – йдеться в повідомленні.

А ось розповіді людей про різноманітність їжі на обідньому столі більшості звичайних громадян в СССР відрізняються. Про це вони розповідають у мережі.

"Сніданок складався з яєчні, відварних сосисок, батона, кави з молоком. Це класичний сніданок багатьох сімей середини 80-х. На стіл часто подавали яєчню або хліб із маслом і ковбасою. Деякі замість яєчні готували омлет", – стверджує юзер.

"Сосиски в СРСР – це свято, і черга метрів на сто. І викидали на прилавки їх декілька разів на місяць", – не погодився з ним інший.

"Кава з молоком? Нісенітниця. Кава була дефіцитом. Всі пили молоко або чай, дорогий грузинський і дефіцитний індійський. Чай пили з блюдцем. Сосиски? Я сосиски в телевізорі бачив набагато частіше, ніж в тарілці. Варена ковбаса з шматками сала була частіше, але не кожен день... Хліб із маслом був завжди, іноді з маргарином. Яєчня або омлет теж були завжди", – підтримав попереднього ще один фоловер.

"Сніданок був – чай, кава, какао. На закуску: грінки, млинчики, сирники пиріжки з чим-небудь. А їли все, що було, кава вранці та з пельменями заходить нормально, якщо кудись їхати, то і зі смаженою картоплею", – стверджує користувач, який теж народився в СРСР.

Фото сніданку радянського інженера, якому повірили користувачі мережі @ussrlife

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в мережі показали, як проходив типовий сніданок у СРСР. Так, судячи з кадру з радянського фільму "Афоня", сніданок у ті часи зазвичай складався із несвіжого хліба, солі з консервної банки і макаронів в алюмінієвій каструлі.

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