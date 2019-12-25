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25 грудня • оновлено в 12:12
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Католицьке Різдво в Україні: поставте гостре питання Санта-Клаусу

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV 25 грудня на католицьке Різдво Христове стане Санта-Клаус.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Католицьке Різдво в Україні: поставте гостре питання Санта-Клаусу

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Санта-Клаусом сьогодні о 17:30

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Автор
Павло Заяц
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