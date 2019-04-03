ОСТАННЯ РОЗМОВА
Яна була сміливою, відчайдушною, відвертою, завжди на передовій, завжди за Україну. В неї була своя думка, вона її висловлювала прямо, часто викликаючи вогонь на себе.
Яна загинула 2 квітня близько 14ї години, а зранку того ж дня ми з нею переписувались, вона прочитала якийсь мій допис у фб та написала, це було о 6:13. Яна була на посту, навпроти флаг "лнр", тобто була в тому ж бліндажі, в якому через кілька годин загинула.
Я вирішила це оприлюднити, думаю, Яна не була б проти, ми обидві ніколи не приховували свої позиції.
Це не вся наша переписка, дещо я вилучила.
Почитайте, що вона думала про нинішню ситуацію, про вибори, про війну, про долю нашої країни. Може хоч ці її слова, фактично останні, вплинуть на ваше рішення.
Допоки ми живемо, поки є Україна, вона назавжди з нами. Яна віддала життя за Україну, й не пробачить нам, якщо ми її зіллємо ворогу.
Волонтер Яна Червона
Яна: С голосования по Харькову я в ах*е
К: Угу
Яна: С*ка, хоть домой не возвращайся (
К: По все й стане так. Кроме запада
Яна: П*здер, кто украинцам во время войны нужен...
К: За Порошенко в 2014 проголосовали потому что испугались
Может еще это сработать
Яна: А сейчас им бл*ть не страшно ? С*ки (
У меня 3 раненых на позиции за неделю... только с моей позиции !!!!!!!!
С*ки они.
Сюда бы их
К: Они этим пользуются. Говорят, что надо прекратить убийства украинцев. Типа договорится. Поэтому этот аргумент не сработает.
Яна: Д*билы, бл*ть. Пусть покажут мне на той стороне Украинцев. Там триколор стоит, напротив меня и флаг "ЛНР".
К: Теперь они носятся с результатами округов, где военные голосовали. Это для них аргумент. Они вами манипулируют, не теми. Все в одну картину складывается. Бигус и т.д. Все это спецопкрации. И не наши.
Яна: Миротворцу надо больше работать)
К: Делают что могут
Яна: Та знаю (Пусть поднажмут )
К: Сколько мы в 2016 говорили про информационную безопасность? Нифига
Яна: У меня в бате только 18 человек за Зе проголосовало
К: Молодцы
Яна: Знаю...
Бо 80 процентов добровольцев. И комбат не идиот
К: Надеюсь, что как-то попробуют подействовать.
Миротворцы запустили свое расследование Регата
Неспроста.
Яна: Катя, а как допускают до выборов людей, которые на мове не могут нормально общаться ? Президент точно должен владеть Украинским. Жмите, бо мои тут в ах*е. Я с Игорем сейчас на посту, который с нами на Автомайдане был...вместе служим )
К: Меня это страшно достает, мова - це як дихати для нього, базове.
Привет передавай от нас
Яна: +
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