ОСТАННЯ РОЗМОВА

Яна була сміливою, відчайдушною, відвертою, завжди на передовій, завжди за Україну. В неї була своя думка, вона її висловлювала прямо, часто викликаючи вогонь на себе.

Яна загинула 2 квітня близько 14ї години, а зранку того ж дня ми з нею переписувались, вона прочитала якийсь мій допис у фб та написала, це було о 6:13. Яна була на посту, навпроти флаг "лнр", тобто була в тому ж бліндажі, в якому через кілька годин загинула.

Я вирішила це оприлюднити, думаю, Яна не була б проти, ми обидві ніколи не приховували свої позиції.

Це не вся наша переписка, дещо я вилучила.

Почитайте, що вона думала про нинішню ситуацію, про вибори, про війну, про долю нашої країни. Може хоч ці її слова, фактично останні, вплинуть на ваше рішення.

Допоки ми живемо, поки є Україна, вона назавжди з нами. Яна віддала життя за Україну, й не пробачить нам, якщо ми її зіллємо ворогу.

Волонтер Яна Червона

Яна: С голосования по Харькову я в ах*е

К: Угу

Яна: С*ка, хоть домой не возвращайся (

К: По все й стане так. Кроме запада

Новини Московське болото запалило для України обманні вогники

Яна: П*здер, кто украинцам во время войны нужен...

К: За Порошенко в 2014 проголосовали потому что испугались

Может еще это сработать

Яна: А сейчас им бл*ть не страшно ? С*ки (

У меня 3 раненых на позиции за неделю... только с моей позиции !!!!!!!!

С*ки они.

Сюда бы их

К: Они этим пользуются. Говорят, что надо прекратить убийства украинцев. Типа договорится. Поэтому этот аргумент не сработает.

Яна: Д*билы, бл*ть. Пусть покажут мне на той стороне Украинцев. Там триколор стоит, напротив меня и флаг "ЛНР".

К: Теперь они носятся с результатами округов, где военные голосовали. Это для них аргумент. Они вами манипулируют, не теми. Все в одну картину складывается. Бигус и т.д. Все это спецопкрации. И не наши.

Яна: Миротворцу надо больше работать)

К: Делают что могут

Яна: Та знаю (Пусть поднажмут )

К: Сколько мы в 2016 говорили про информационную безопасность? Нифига

Яна: У меня в бате только 18 человек за Зе проголосовало

К: Молодцы

Яна: Знаю...

Бо 80 процентов добровольцев. И комбат не идиот

К: Надеюсь, что как-то попробуют подействовать.

Миротворцы запустили свое расследование Регата

Неспроста.

Яна: Катя, а как допускают до выборов людей, которые на мове не могут нормально общаться ? Президент точно должен владеть Украинским. Жмите, бо мои тут в ах*е. Я с Игорем сейчас на посту, который с нами на Автомайдане был...вместе служим )

К: Меня это страшно достает, мова - це як дихати для нього, базове.

Привет передавай от нас

Яна: +

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!