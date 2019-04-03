|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Катерина Яресько
Катерина Яресько
Всі статті автора

На передовой все были в ах*е

5.5тЧитати матеріал російською

ОСТАННЯ РОЗМОВА

Яна була сміливою, відчайдушною, відвертою, завжди на передовій, завжди за Україну. В неї була своя думка, вона її висловлювала прямо, часто викликаючи вогонь на себе.

Яна загинула 2 квітня близько 14ї години, а зранку того ж дня ми з нею переписувались, вона прочитала якийсь мій допис у фб та написала, це було о 6:13. Яна була на посту, навпроти флаг "лнр", тобто була в тому ж бліндажі, в якому через кілька годин загинула.

Я вирішила це оприлюднити, думаю, Яна не була б проти, ми обидві ніколи не приховували свої позиції.

Це не вся наша переписка, дещо я вилучила.

Почитайте, що вона думала про нинішню ситуацію, про вибори, про війну, про долю нашої країни. Може хоч ці її слова, фактично останні, вплинуть на ваше рішення.

Допоки ми живемо, поки є Україна, вона назавжди з нами. Яна віддала життя за Україну, й не пробачить нам, якщо ми її зіллємо ворогу.

Волонтер Яна Червона

Волонтер Яна Червона

Яна: С голосования по Харькову я в ах*е

К: Угу

Яна: С*ка, хоть домой не возвращайся (

К: По все й стане так. Кроме запада

Новини
Московське болото запалило для України обманні вогники

Яна: П*здер, кто украинцам во время войны нужен...

К: За Порошенко в 2014 проголосовали потому что испугались

Может еще это сработать

Яна: А сейчас им бл*ть не страшно ? С*ки (

У меня 3 раненых на позиции за неделю... только с моей позиции !!!!!!!!

С*ки они.

Сюда бы их

К: Они этим пользуются. Говорят, что надо прекратить убийства украинцев. Типа договорится. Поэтому этот аргумент не сработает.

Яна: Д*билы, бл*ть. Пусть покажут мне на той стороне Украинцев. Там триколор стоит, напротив меня и флаг "ЛНР".

Новини
Украина это же "где-то в России". Россия ее и успокоит

К: Теперь они носятся с результатами округов, где военные голосовали. Это для них аргумент. Они вами манипулируют, не теми. Все в одну картину складывается. Бигус и т.д. Все это спецопкрации. И не наши.

Яна: Миротворцу надо больше работать)

К: Делают что могут

Яна: Та знаю (Пусть поднажмут )

К: Сколько мы в 2016 говорили про информационную безопасность? Нифига

Яна: У меня в бате только 18 человек за Зе проголосовало

К: Молодцы

Яна: Знаю...

Бо 80 процентов добровольцев. И комбат не идиот

Новини
Украинцы, кто из вас так пострадал за последние 5 лет?

К: Надеюсь, что как-то попробуют подействовать.

Миротворцы запустили свое расследование Регата

Неспроста.

Яна: Катя, а как допускают до выборов людей, которые на мове не могут нормально общаться ? Президент точно должен владеть Украинским. Жмите, бо мои тут в ах*е. Я с Игорем сейчас на посту, который с нами на Автомайдане был...вместе служим )

К: Меня это страшно достает, мова - це як дихати для нього, базове.

Привет передавай от нас

Яна: +

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Катерина ЯреськоКатерина Яресько
Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Росіявибори в Україні
Джерело
Джерело:Facebook Катерини Яресько
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
8
3
Смішно
10
Цікаво
39
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
На передовой голосовали за Пороха,а в тылу за Зе.Наверное надеялись ,что Зе прекратит войну и не перекинут на передовую.Да с Зе на передовую не перекину,перекинут в Магадан.А как ребятам на передовой тяжело слышать ваш мем: А то путин нападёт.Да он уже двавно напал.Он не надолго может перестать стрелять если ему подарят ,пока,Одесскую и Николаевскую области.А потом опять постреляет ,что б отдали Харьковскую и Полтавскую, ну и так далее.Коломойша уступит ,лиш бы Днепропетровскую не трогали.Но нет,не судьба -путе нужна вся Украина
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Белый господин
Белый господин
Разговаривать о будущем с мясником, которого другой мясник отправил убивать? Не надоело воевать, а соседи?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Белый господин, ублюдок, останови своего сцарька , а не пизди на "обозе".
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки