Два роки від смерті Катерини Гандзюк: в Україні пройшли акції пам'яті активістки

У середу, 4 листопада, у декількох містах України вшанували пам'ять активістки Катерини Гандзюк, яка померла рівно два роки тому внаслідок нападу.

На будівлі Нацполіції в Херсоні активісти вдруге за день повісили табличку: "Вулиця Катерини Гандзюк. Тут, на жаль, працюють співучасники вбивства". Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Громадський активіст Микола Виговський уточнив у Facebook, що вперше табличку розмістили прямо біля входу в Головне управління Національної поліції, проте її швидко зняли.

У Києві приблизно о 19:00 активісти зібралися на Поштовій площі, у Харкові – на вулиці Чернишевська, 14.

Відео акції в столиці:

Як зазначили на сторінці спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook, акції також запланували у Львові, Дніпрі, Одесі, Житомирі, Ужгороді, Луцьку, Кропивницькому.

"Щороку 4 листопада ми виходимо на вулиці, щоби вшанувати пам'ять Каті й висловити свої вимоги справедливого розслідування цієї справи. Цього року через пандемію ми не будемо закликати нікого до участі в акціях. Однак знаємо, що в деяких містах... невеликі акції й перфоманси відбудуться", – сказано в повідомленні.

Крім того, у спільноті поділилися відеороликом про загиблу:

Батько Катерини Віктор Гандзюк розповів "Суспільному", що в розслідуванні "є певний прогрес".

"Тривають суди, у слідчому ізоляторі й організатор, й один із замовників. Є певні свідчення свідків, які підтверджують те, що ми знали, хто замовив Катю.

Але є і певні негативні сторони. Наприклад, не всі замовники нині під слідством. Хотілося б, щоб швидше відбувався процес, оскільки адвокати Мангера й Левіна забирають дуже багато часу, вони навмисно затягують процес", – сказав чоловік.

Він зізнався, що часто подумки радиться з донькою.

"Кажуть, що час лікує, напевно, ні. Я часто згадую Катерину, якою вона була. Часто звертаюся до неї в думках. Іноді ловлю себе на думці, якась подія, що відбувається у світі, в особистому житті. Завжди хочеться поділитися й дізнатися її думку. Вона була дуже мудра, розумна. Завжди все могла пояснити й розставити все по своїх місцях", – згадав батько.

Нагадаємо, що Катерина Гандзюк померла в лікарні 4 листопада 2018 року, через три місяці після нападу із застосуванням сірчаної кислоти в Херсоні (він трапився 31 липня 2018-го).

Катерина померла в лікарні через обрив тромбу.

Спершу кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

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