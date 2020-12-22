Катастрофа з водою в Криму безпосередньо пов'язана з переселенням окупантів: журналіст навів докази

За кілька останніх років до окупованого Криму переселили не менш ніж 1 млн росіян.

Про це написав керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень", журналіст Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив на тому, що саме з цим пов’язана проблема дефіциту води на півострові.

"Сміливіше кажіть, що в Крим понаїхало не менш ніж 1 млн окупантів! Схоже, що це хвиля така пішла в сусідів – паляться на рівному місті один за одним. Тепер наші припущення щодо реальної демографії окупованого Криму (тобто реальної чисельності "понаїхів") мають ще один офіційний доказ", – написав він.

Клименко додав до публікації скриншот повідомлення російського інформагентства ТАСС про те, що лише в окупованому Севастополі живе щонайменше 150 тис. російських силовиків та членів їхніх сімей.

Повідомлення про кількість силовиків у Криму tass.ru

"Хочу звернутися до всіх, хто коментує кримську демографію – використовуйте наші розрахунки, бо вони підтверджуються, якщо коротенько, то це виглядає так:

(1) до окупації на півострові було 2,3 млн осіб (із Севастополем).

(2) протягом 7 років окупації старих мешканців залишилося 2,0 млн, а то й менше.

(3) нових із РФ понаїхало не менш ніж один мільйон.

(4) тобто маємо 2 млн (українських кримчан) + 1 млн "понаїхів" = 3 млн постійних мешканців.

(NB!!) – ось із цього і треба виходити, коли йдеться про дніпровську воду, про настрої в окупованому Криму та інше... – населення зросло на 1/3. Випили всю водичку (вони ж всі ще й живуть у нових висотках – а там води витрачається у 2–3 рази більше)", – написав журналіст.

Повідомлення Клименка про реальну демографію на окупованому півострові Facebook Andrii Klymenko

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що президент РФ Володимир Путін на пресконференції 17 грудня заявив про те, що в окупованому Криму достатньо запасів прісної води.

Це викликало обурення в жителів півострова. Багато з них впевнені, що Росія нічого з водою в Криму робити не буде, окупанти лише заберуть її у місцевих жителів.