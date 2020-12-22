Катастрофа з водою в Криму безпосередньо пов'язана з переселенням окупантів: журналіст навів докази

За кілька останніх років до окупованого Криму переселили не менше 1 млн росіян.

Про це написав керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень", журналіст Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив на тому, що саме з цим пов’язана проблема дефіциту води на півострові.

"Сміливіше кажіть, що в Крим понаїхало не менше 1 млн окупантів! Схоже, що це хвиля така пішла в сусідів – паляться на рівному місті один за одним. Тепер наші припущення щодо реальної демографії окупованого Криму (тобто реальної чисельності "понаїхів") мають ще один офіційний доказ", – написав він.

Клименко додав до публікації скріншот повідомлення російського інформагентства ТАСС про те, що лише в окупованому Севастополі живе щонайменше 150 тис. російських силовиків та членів їхніх сімей.

"Хочу звернутися до всіх, хто коментує кримську демографію – використовуйте наші розрахунки, бо вони підтверджуються, якщо коротенько, то це виглядає так:

(1) до окупації на півострові було 2,3 млн осіб (з Севастополем).

(2) протягом 7 років окупації старих мешканців залишилося 2,0 млн, а то й менше.

(3) нових з РФ понаїхало не менш одного мільйона.

(4) тобто маємо 2 млн (українських кримчан) + 1 млн "понаїхів" = 3 млн постійних мешканців.

(NB!!) – ось з цього і треба виходити, коли йдеться про дніпровську воду, про настрої в окупованому Криму та інше... – населення зросло на 1/3. Випили всю водичку (вони ж всі ще й живуть у нових висотках – а там води витрачається у 2–3 рази більше)", – написав журналіст.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що президент РФ Володимир Путін на пресконференції 17 грудня заявив про те, що в окупованому Криму достатньо запасів прісної води.

Це викликало обурення у жителів півострова. Багато з них впевнені, що Росія нічого з водою в Криму робити не буде, окупанти лише заберуть її у місцевих жителів.