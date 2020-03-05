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5 березня • оновлено в 10:31
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Катастрофа з озером Світязь: у мережі показали, як воно виглядає зараз. Фото

4.8т
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Найглибше і величезне озеро в Україні Світязь у Волинській області розпочало заповнюватися водою.

Про це в Facebook повідомила голова Волинської обласної ради Ірина Вахович, опублікувавши відповідне фото.

"Озеро Світязь. 4 березня 2020 року. Поповнюється. Для порівняння: човен ще кілька тижнів тому був не на воді", – написала вона.

Озеро Світязь

Озеро Світязь

Facebook Ірина Вахович

Нагадаємо, що влітку 2019 року екологи почали бити на сполох через те, що озеро Світязь "тануло" буквально на очах. Фахівці пов'язували це з відсутністю опадів. У жовтні був зафіксований найнижчий рівень води в Світязі в 2019 році.

Еколог Олександр Соколенко пояснив, що катастрофічне обміління озера Світязь на Волині може призвести до повного зникнення цього унікального водоймища.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посадових осіб Держекоінспекції Волині підозрюють у зловживанні службовим становищем в інтересах третіх осіб, що могло привести до падіння рівня води в Шацьких озерах, в тому числі в одному з найбільших озер України – Світязі.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
При Парашэнка такого не было!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
От маскали клятые, что делают))
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