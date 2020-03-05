Катастрофа з озером Світязь: у мережі показали, як воно виглядає зараз. Фото

Найглибше і величезне озеро в Україні Світязь у Волинській області розпочало заповнюватися водою.

Про це в Facebook повідомила голова Волинської обласної ради Ірина Вахович, опублікувавши відповідне фото.

"Озеро Світязь. 4 березня 2020 року. Поповнюється. Для порівняння: човен ще кілька тижнів тому був не на воді", – написала вона.

Озеро Світязь Facebook Ірина Вахович

Нагадаємо, що влітку 2019 року екологи почали бити на сполох через те, що озеро Світязь "тануло" буквально на очах. Фахівці пов'язували це з відсутністю опадів. У жовтні був зафіксований найнижчий рівень води в Світязі в 2019 році.

Еколог Олександр Соколенко пояснив, що катастрофічне обміління озера Світязь на Волині може призвести до повного зникнення цього унікального водоймища.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посадових осіб Держекоінспекції Волині підозрюють у зловживанні службовим становищем в інтересах третіх осіб, що могло привести до падіння рівня води в Шацьких озерах, в тому числі в одному з найбільших озер України – Світязі.

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