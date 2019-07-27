Катастрофа планетарного масштабу: Greenpeace зробив страшне попередження

У Greenpeace назвали пожежі в Сибіру і на Далекому Сході катастрофою планетарного масштабу.

Про це заявив керівник організації Григорій Куксін в інтерв'ю "360°". За його словами, дим від пожеж всупереч всім прогнозам пішов у західному напрямку.

"Це досить рідкісне явище - як правило, його зносить на схід або на північ", - зазначив Куксін.

Дим від пожеж спочатку пішов по сибірських містах, потім дійшов до Уралу, останнім часом цей дим заходив за Урал в Поволжі, навіть в Татарстані він був видний, додав керівник організації.

"А зараз знову змінюється напрямок вітру і дим починає тягнути назад на схід, поки ще сибірські міста в сильному задимленні, далі швидше за все ми будемо очікувати задимлення Камчатки, аж до того, що він (дим. - Ред.) через океан піде до сусідніх континентів. Тобто це дійсно таке в планетарному масштабі явище помітне", - розповів Куксін.

За його словами, на жаль, дим нікуди не дінеться, пожежі будуть розвиватися ще кілька тижнів як мінімум.

"На пару тижнів вперед ми не бачимо ніяких серйозних опадів в прогнозі, а тільки сильні дощі ці пожежі можуть повністю загасити", - заявив Куксін.

Тому зараз треба обов'язково нарощувати угруповання сил, так щоб хоча б люди не постраждали і при цьому готуватися до того, що в залежності від того, "куди буде напрямок вітру, у нас будуть великі міста на якийсь час в сильному задимленні", зазначив Куксін. За його словами там, де це буде необхідно треба вводити спеціальні режими. Наприклад, режим "Чорного неба".

Лісові пожежі ТАСС

І обов'язково треба переглядати зону контролю, без цього перегляду, без зміни її меж, ситуація буде постійно повторюватися, вважає глава організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні через спеку загострилася ситуація з лісовими пожежами. За добу їх площа зросла в півтора рази і тоді досягла 9 тисяч гектарів.

Також глава Росприроднагляду Світлана Радіонова заявила, що Росії загрожує катастрофа, порівнянна з вибухом на Чорнобильській АЕС, якщо терміново не вжити заходів на підприємстві "Усольехімпром".

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