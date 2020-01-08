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8 січня • оновлено в 16:37
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Катастрофа літака МАУ в Ірані: Зеленський заявив про екстрені дії

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У середу ввечері, 8 січня, до Ірану, де розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ, вилітає український літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп.

Рішення було ухвалене після позачергового засідання уряду, повідомляє офіційний Telegram-канал українського президента Володимира Зеленського.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: Зеленський заявив про екстрені дії

Зазначається, що до Тегерану вирушать представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та "Міжнародних авіаліній України".

"Усі вони будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, загиблих у авіакатастрофі", – йдеться в дописі.

Наразі ж глава України проводить консультації з іноземними партнерами задля якнайшвидшого встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: Зеленський заявив про екстрені дії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
МАУ розбився літак
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Подлетая к Тегерану обосрутся ...
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1
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
бред...торопыжки
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0
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ttt ta
ttt ta
Зеля, только учти, что Кассам-3 долетает до Киева....
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