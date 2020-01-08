Катастрофа літака МАУ в Ірані: Зеленський заявив про екстрені дії

У середу ввечері, 8 січня, до Ірану, де розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ, вилітає український літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп.

Рішення було ухвалене після позачергового засідання уряду, повідомляє офіційний Telegram-канал українського президента Володимира Зеленського.

Зазначається, що до Тегерану вирушать представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та "Міжнародних авіаліній України".

"Усі вони будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, загиблих у авіакатастрофі", – йдеться в дописі.

Наразі ж глава України проводить консультації з іноземними партнерами задля якнайшвидшого встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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