Катастрофа літака МАУ в Ірані: Зеленський заявив про екстрені дії

У середу ввечері, 8 січня, до Ірану, де розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ, вилітає український літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп.
Рішення було ухвалене після позачергового засідання уряду, повідомляє офіційний Telegram-канал українського президента Володимира Зеленського.
Зазначається, що до Тегерану вирушать представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та "Міжнародних авіаліній України".
"Усі вони будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, загиблих у авіакатастрофі", – йдеться в дописі.
Наразі ж глава України проводить консультації з іноземними партнерами задля якнайшвидшого встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири й члени екіпажу загинули.
Внаслідок падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
Пізніше МАУ опублікувала повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед них були дві українки – Олена Малахова й Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
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