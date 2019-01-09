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''Катастрофа для Путіна'': у Польщі висловилися про Томос для ПЦУ

5.7тЧитати матеріал російською

Томос, наданий Константинополем Православній церкві України 6 січня, став історичною поразкою для Росії і політичною катастрофою особисто для президента РФ Володимира Путіна.

Про це пише Gazeta Wyborcza, наголошуючи, що Україна перестала бути тим, що Москва називала своєю "канонічною територією". За словами поляків, повідомляє УІНАН, через Путіна Росія більше не має колишнього впливу.

"Кремль утратив те, що з часів Переяславської ради 1654 вважав своїм", – передає видання.

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Томос ПЦУ

Томос ПЦУ

Синод Вселенського Патріархату з Томосом ПЦУ

Синод Вселенського Патріархату з Томосом ПЦУ

ТСН

Відзначається, що незалежність ПЦУ – важлива подія не тільки в релігійному та політичному, а й в історичному контексті.

''Катастрофа для Путіна'': у Польщі висловилися про Томос для ПЦУ

Лефтеріс Пітаракіс / AP Photo

"Тепер на тлі війни в Донбасі й окупації Криму українці поступово переходитимуть до "своєї" церкви, відмовляючись від тієї, яку контролює Кремль. Це буде довгий, але невпинний, незважаючи на спротив Москви, процес", – підсумували поляки.

Російський лідер же, за їхніми словами, зазнав заслуженої поразки. "Якби сьогодні правління Путіна закінчилося, він би увійшов в історію як невдаха, який зробив так, що з-під впливу його країни спочатку вийшла Грузія (здобич Катерини II в 1783 році), яка колись була лояльною, а після війни 2008 року перетворилася на ворога Москви, а тепер це зробила ще й Україна", – йдеться в статті.

Володимир Путін

Володимир Путін

BBC

Нагадаємо, 5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України. 6 січня Томос вручили на Божественній літургії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня всі члени Синоду Вселенського Патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Володимир ПутінПатріарх Варфоломій
Місце
Польща
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Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
Зачем вы сами так себя накручиваете?Ни Путину ни русскому народу ваш томас и фекалии не нужны.У людей совсем другие заботы.Вы носитесь с этим томосом,как сзолотыми скрижалиями и сами себя нахваливаете.Может на верхушке там че то и нервничают,а простым людям что шел ваш томос и фекалия,что ехала.Вы не интересны уже никому.
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Makc Махов
Makc Махов
Кацапосвын хуйложоп, сьебался в рейх кацапский 🇷🇺🐐! Вы тут нахуй 🖕🇷🇺 ненужны! Послали всех 133 млн Кацапов и лично, фюрера Путина-хуйло и штурмбаннфюрера РФ Гундяева Курилла. Катаетесь на замерзшем говне, ходите на ВЕДРО, грабте самовароносец Кузнецов, взрывайте друг друга в Кацапии, а мы с вас посмеемсу в сторонке! Хайль Путин Хуйло! 🖕🇷🇺🐷😀🐐😆🇷🇺🖕
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