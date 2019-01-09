''Катастрофа для Путіна'': у Польщі висловилися про Томос для ПЦУ

Томос, наданий Константинополем Православній церкві України 6 січня, став історичною поразкою для Росії і політичною катастрофою особисто для президента РФ Володимира Путіна.

Про це пише Gazeta Wyborcza, наголошуючи, що Україна перестала бути тим, що Москва називала своєю "канонічною територією". За словами поляків, повідомляє УІНАН, через Путіна Росія більше не має колишнього впливу.

"Кремль утратив те, що з часів Переяславської ради 1654 вважав своїм", – передає видання.

Томос ПЦУ

Синод Вселенського Патріархату з Томосом ПЦУ ТСН

Відзначається, що незалежність ПЦУ – важлива подія не тільки в релігійному та політичному, а й в історичному контексті.

Лефтеріс Пітаракіс / AP Photo

"Тепер на тлі війни в Донбасі й окупації Криму українці поступово переходитимуть до "своєї" церкви, відмовляючись від тієї, яку контролює Кремль. Це буде довгий, але невпинний, незважаючи на спротив Москви, процес", – підсумували поляки.

Російський лідер же, за їхніми словами, зазнав заслуженої поразки. "Якби сьогодні правління Путіна закінчилося, він би увійшов в історію як невдаха, який зробив так, що з-під впливу його країни спочатку вийшла Грузія (здобич Катерини II в 1783 році), яка колись була лояльною, а після війни 2008 року перетворилася на ворога Москви, а тепер це зробила ще й Україна", – йдеться в статті.

Володимир Путін BBC

Нагадаємо, 5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України. 6 січня Томос вручили на Божественній літургії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня всі члени Синоду Вселенського Патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.