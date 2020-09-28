Катастрофа Ан-26: розпочалося розшифрування бортових самописців

Бортові самописці літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України, який зазнав аварії у Харківській області, вже виявлено, їхній стан задовільний.

Про це в понеділок, 28 вересня, повідомив голова урядової слідчої комісії, віце-прем'єр України Олег Уруський у Facebook. Нині, за його словами, відбувається їх розшифрування. Воно триватиме 3-5 днів.

"Бортові самописці ("чорні скриньки") знайдено. Вони вціліли. Їхній стан задовільний. Інформацію на самописцях збережено. Їх вилучили 27 вересня 2020 року авіаційні експерти під контролем ДБР, розпочато процес їх дешифрування, який триватиме орієнтовно 3-5 днів", – написав Уруський.

Олег Уруський / Facebook

Зі свого боку, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у понеділок 28 вересня під час Погоджувальної ради виступив із ініціативою заслухати звіт Уруського щодо стану військової техніки.

Топчиновника запитають, що робити, щоб уникнути повторення ситуації і чим може допомогти Рада. За словами Корнієнка, цілком можливо, що в держбюджеті на наступний рік депутати закладуть більше грошей на оновлення технічної бази.

Корнієнко також запропонував вручити держнагороду єдиному, хто вижив – В'ячеславу Золочівському, який намагався врятувати товариша.

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