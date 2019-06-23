Кастрація педофілів: українці висловилися щодо радикального покарання

Українці підтримали введення добровільної хімічної кастрації для злочинців, засуджених за сексуальні злочини проти дітей.

75% читачів OBOZREVATEL, які взяли участь у відповідному опитуванні, вважають таку міру покарання допустимою.

Ще 14% налаштовані скептично і не вірять, що це спрацює і зменшить кількість нападів педофілів.

10% з 20 797 опитаних переконані, що таке радикальне покарання може нашкодити і зробити ще гірше – злочинці через це можуть почати вбивати дітей.

1% учасників опитування вважають, що хімічна кастрація – занадто жорстоке покарання для осіб, які ґ валтують і розбещують українських дітей.

Пропозиція ввести добровільну хімкастрацію шляхом прийняття медпрепаратів прозвучала в законопроекті №6607, який вводить Єдиний реєстр осіб, засуджених за сексуальні злочини проти дітей.

Після звірячого вбивства 11-річної Дарини Лук'яненко українці почали збір підписів за петицію, яка закликала нардепів прискорити процес ухвалення цього документа.

Як писав OBOZREVATEL, проект закону посилює відповідальність за статеві злочини проти дітей і вводить добровільну хімічну кастрацію за прикладом США, Канади та країн Європи.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram