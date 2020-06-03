Карпати знову засипало снігом: почалася заметіль. Фото

У середу, 3 червня, в українських Карпатах знову випав сніг та встановилася зимова погода. Крім того, через вітер здійнялася хуртовина.

Як повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook, станом на 08:30 на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Вітер південно-західний, 12 м/с. Температура повітря знизилася до -1°С, падає дрібний сніг.

Сніг на горі Піп Іван Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Про погіршання погодних умов на високогір'ї написав і начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення Василь Фіцак.

"Піп Іван сьогодні, зима продовжується, від учора падає сніг, вітер його переміщає територією, видимості немає. Температура -1°С", – зазначив він на особистій сторінці у Facebook.

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